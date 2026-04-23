16 Schülerinnen und Schüler entdecken Ausbildungsberufe der Technik in Grevenstein

Einen Tag lang hinter die Kulissen einer der führenden Privatbrauereien Deutschlands schauen und dabei selbst aktiv werden – diese Möglichkeit bot die Brauerei C. & A. Veltins auch in diesem Jahr wieder beim bundesweiten Girls’ & Boys’ Day. Insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, um sich über technische Ausbildungsberufe zu informieren und erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Der Tag begann mit einer gemeinsamen Begrüßung und einer Einführung in die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der Brauerei. Im Anschluss erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Rundgang spannende Einblicke in das Familienunternehmen und erlebten die Abläufe „hinter den Kulissen“ hautnah.

Nachdem bei einer gemeinsamen Frühstückspause im „Schalander“ individuelle Fragen beantwortet und die Zeit für einen regen Austausch genutzt wurde, ging es in Kleingruppen weiter. Ganz praxisnah schnupperten die Schülerinnen und Schüler in die unterschiedlichen technischen Bereiche hinein. So konnten Sie Einblicke in die Berufsbilder der Elektronikerinnen und Elektroniker, Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker sowie Industriemechanikerinnen und Industriemechaniker gewinnen. Besonders in der Elektrowerkstatt wurden sie selbst aktiv und bearbeiteten unter Anleitung kleine Aufgaben – ein Highlight für viele Teilnehmende.

Die direkte Begleitung durch Ausbilderinnen, Ausbilder sowie Auszubildende ermöglichte dabei einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag und zeigte, wie vielseitig und praxisorientiert eine Ausbildung in der Brauerei ist.

Zum Abschluss des Tages erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein persönliches Teilnahmezertifikat, das die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen dokumentiert.

Seit jeher legt die Brauerei C. & A. Veltins großen Wert auf die Förderung junger Menschen und gehört zu den bedeutenden Ausbildungsbetrieben in der Region. Mit einem breiten Spektrum an technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen bietet das Unternehmen vielfältige Perspektiven für den Berufseinstieg. Der Girls’ & Boys’ Day ist dabei ein wichtiger Baustein, um frühzeitig Interesse zu wecken und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entdecken – praxisnah, persönlich und mit Blick auf die Zukunft.