Unser Medienkonsum: So wandelt sich das Nutzungsverhalten!

Durch die ständig fortschreitende Digitalisierung hat sich unser Medienkonsum deutlich verändert. Das Internet spielt inzwischen eine ganz zentrale Rolle im Leben der Menschen. Das betrifft sowohl die Freizeit als auch das Berufsleben. Vor allem im Bereich der Freizeit hat das Internet inzwischen beinahe ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.

Heute ist es z.B. vollkommen problemlos möglich, einen Besuch im Online Casino zu machen oder eine tolle Wette online zu platzieren. Der Besuch im Online Casino gehört längst zu den besonders beliebten Freizeitbeschäftigungen.

Insgesamt zeigt der Wandel im Nutzungsverhalten, dass Nutzer inzwischen 3 Stunden täglich im Internet unterwegs sind. Die enorme Weiterentwicklung der Smartphones sorgt vor allem dafür, dass man das Internet von jedem Ort und auch zu jeder Zeit problemlos nutzen kann.

Der Medienkonsum und das Spielen

Smartphone, Tablet, Laptop oder PC sind inzwischen wohl Bestandteil eines jeden Haushalts. Vor allem die Smartphones spielen hier eine sehr wichtige Rolle, – der kleine Computer, der immer dabei ist und stets zur Verfügung steht, entweder via WLAN oder mobile Daten. Hier zeigt sich eine deutliche Veränderung im Medienkonsum, denn Spielen ist schon zu einer Lieblingsbeschäftigung geworden.

Zum einen verfügen die Handys über vorinstallierte Spiele. Doch nun ist auch der Zugriff auf das WWW von überall aus möglich, auch für einen Besuch im Online Casino. Langweilige Wartezeiten werden nun einfach mit einem schönen Spiel überbrückt. Auch das Wetten geht nun von überall aus, und diese Möglichkeit wird auch vielfach und gerne genutzt.

Die steigende Beliebtheit der Online Casinos zeigt sich vor allem in der ständig steigenden Mitgliederzahl. Sicher spielen neben den mobilen Möglichkeiten, die es erlauben, immer auf die Casinos zuzugreifen, auch noch deren spannende Boni und Free Spin Angebote eine wichtige Rolle, die immer mehr Besucher anlocken.

Der Medienkonsum und das Shopping

Das Nutzerverhalten hat sich sehr deutlich hinsichtlich des Online-Shoppings in den letzten Jahren verändert. Es scheint sogar inzwischen zu einer echten Lieblingsbeschäftigung geworden zu sein. So freut sich der Online Handel über ständig steigende Umsatz Rekordzahlen. Im Durchschnitt bestellt jeder Verbraucher drei Pakete im Monat.

Die Produktpalette ist hier extrem groß, angefangen von Mode, über Accessoires und Styling-Trends, weiter über Möbel und Deko, bis hin zu Werkzeugen und Haushaltsgeräten. Und natürlich gehören auch Sportartikel zu den gern bestellten Waren. Das Nutzungsverhalten hat sich schlicht und ergreifend den digitalen Möglichkeiten angepasst.

Es ist ja kein Wunder, denn wie bequem und komfortabel ist das eigentlich, daheim auf dem Sofa zu sitzen, im Internet zu stöbern und dann wie aus heiterem Himmel findet man genau das, was man schon immer gesucht hat. Es braucht nur ein paar Klicks und schon ist der Einkauf erledigt. Hinzu kommt natürlich noch die Tatsache, dass man ganz nebenbei auch in Sekundenschnelle sämtliche relevanten Informationen rund um das Produkt erhält. Hierfür stehen zahlreiche Vergleichsportale zur Auswahl, die das sofort ermöglichen. Neben den Vergleichsseiten bieten aber natürlich auch die zahlreichen Rezensionen ausgezeichnete Informationsmöglichkeiten.

Alles in Sachen Qualität und Funktionalität erfährt man so für das gewünschte Produkt in nur wenigen Augenblicken. Nicht zu vergessen ist aber auch, dass man den Preis gleichzeitig auch noch vergleichen kann. Viel bequemer geht es nun wirklich nicht. Das Beste ist aber noch, dass man das gewünschte Produkt dann auch noch in der Regel binnen von nur 24 Stunden direkt nach Hause geliefert bekommt.

Dass sich das Nutzungsverhalten hier so massiv verändert hat, ist sehr einfach erklärt. Der sonst übliche Einkaufsstress entfällt hier vollkommen und auch die stressigen Autofahrten in die Stadt und die damit verbundene Parkplatzsuche spielen beim Online-Shopping überhaupt keine Rolle. Und zur Krönung, sollte man sich für größere und schwere Waren entschieden haben, so entfällt hier zusätzlich auch noch der lästige Transport.

Beim Einkaufsbummel im Internet spielt zudem auch das Wetter überhaupt keine Rolle, ob es regnet, stürmt oder schneit, beeindruckt einen Online Shopper natürlich überhaupt nicht. Ein Nutzungsverhalten also, dass sich wohl kaum umkehren lässt.

Der Medienkonsum und das Free TV

Eines hat sich sicher nicht geändert, dass hierzulande nach wie vor außerordentlich gern TV geschaut wird. Doch die Art des TV schauen, hat sich massiv verändert. Free TV war gestern, heute ist Netflix und Co. Die Streaming Dienste sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Wie schön ist es doch, wenn man den Film oder die Serie, die man schon immer schauen wollte, genau dann anschauen kann, wenn man es gerade möchte.

Das Beste daran ist natürlich noch, dass es hier keine Werbeunterbrechungen gibt. Uhrzeiten spielen bei den Streaming Diensten ebenfalls keine Rolle. Man schaut genau dann, wann man es möchte. Heutzutage würde niemand sagen, dass er eine Suchmaschine benutzt, man googelt. Das ist inzwischen ein feststehender Begriff. Doch das gibt es auch im Bereich des TVs. Man schaut nicht etwa Fernsehen oder man streamt einen Film, nein, man netflixt. Daran zeigt sich sehr deutlich das veränderte Nutzungsverhalten.

Es gibt aber noch einen Begriff, der sich inzwischen fest etabliert hat, hierbei handelt es sich um den Begriff Serien Junkie. Kein Wunder, denn dank der Streamingdienste ist es erstmalig möglich, die Lieblingsserie in der gewünschten Reihenfolge zu schauen. Die Folge dieser Möglichkeit sind echte Serienmarathons, die auch schon eine ganze Nacht dauern können.

Medienkonsum und Social Media

Ganz besonders dieser Bereich prägt vor allem das Leben der jetzigen jungen Generation. War es früher eher üblich, sich bereits in der Schule für die späteren Aktivitäten zu verabreden, oder später am Nachmittag miteinander zu telefonieren, so handelt es hierbei inzwischen um Relikte vergangener Zeiten. Heute beherrschen die Social-Media-Kanäle das Leben und hier findet der größte Austausch statt.

Das beginnt quasi bereits beim Aufwachen, denn dann wird der Blick dem Handy gewidmet, ob es inzwischen wohl interessante Neuigkeiten gibt. Zudem wird auch auf diesem Wege hauptsächlich kommuniziert. So sind inzwischen Facebook, Twitter und allen voran Instagramm längst zum festen Bestandteil des täglichen Lebens der Jugendlichen geworden. Sämtliche Informationen, die irgendwie relevant zu sein scheinen, kann man hier offensichtlich finden.

Darüber hinaus darf auch der Unterhaltungsfaktor nicht unterschätzt werden. Vor allem ist man stets auf dem neuesten Stand, was aktuelle Trends betrifft. Nicht vergessen sollte man allerdings die Tatsache, dass sich unser Medienkonsum nicht zwingend nur hinsichtlich der Freizeit geändert hat. Die neuen Medien werden natürlich auch dazu genutzt, um zu lernen.