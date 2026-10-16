150 Jahre H.O. Jäger: Verwurzelt in Willingen, stark für die Region

Heute ist H.O. Jäger weit mehr als nur ein Getränkelieferant: Das Unternehmen ist Partner der heimischen Gastronomie und Hotellerie sowie von Vereinen und Veranstaltern. Mit einer nachhaltigen Expansionsstrategie und unternehmerischem Geschick zählt H.O. Jäger als Mehrheitsbeteiligung des Westfälischen Gastronomie Service (WGS) zu den Taktgebern in puncto Getränkeservice in Willingen. Vom Standort in Usseln aus werden mehr als 600 Gastronomen, Vereine und Veranstalter betreut. Rund 30 Mitarbeitende sorgen täglich für eine zuverlässige Logistik, einen persönlichen Service und individuelle Lösungen.

Mit Willingen und dem Tourismus gewachsen

Den Grundstein für die Familientradition legte Heinrich Jäger im Jahr 1876. Über Karl und Karl-Heinz Jäger wurde der Betrieb innerhalb der Familie weitergeführt, bevor Hans-Otto Jäger als Vertreter der vierten Generation einen entscheidenden Teil der Unternehmensgeschichte prägte. Im Alter von nur 21 Jahren übernahm er den Betrieb von seinem Vater Karl-Heinz und erkannte früh die Zeichen der Zeit. Es waren die Jahre, in denen das deutsche Wirtschaftswunder auch im Upland spürbar wurde und der Tourismus der Nachkriegszeit zunehmend an Bedeutung gewann. Gemeinsam mit seiner Frau Margarete führte er den Getränkehandel zunächst als Zwei-Mann-Betrieb und belieferte heimische Gasthöfe, Pensionen und Gaststätten. Parallel zum Aufstieg Willingens als Tourismus- und Veranstaltungsdestination entwickelte sich auch H.O. Jäger kontinuierlich weiter. Dabei waren persönliche Beziehungen zur Gastronomie, zu Vereinen und Veranstaltern von Beginn an prägend – eine Nähe, die bis heute zum Selbstverständnis des Unternehmens gehört.

Quelle: Getränke H.O. Jäger Der Stammsitz am Ortseingang von Willingen bot in den 1980er- und 90er-Jahren beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Standort Usseln nachhaltig gestärkt

Eine wichtige, unternehmerische Weichenstellung erfolgte im Jahr 2005: Durch die Kooperation mit der Brauerei C. & A. Veltins, der Einbindung in den Westfälischen Gastronomie Service (WGS) und dem Umzug an den heutigen modernen Standort am Ortsausgang von Usseln schuf H.O. Jäger die Grundlage für weiteres Wachstum. Moderne Logistik und großzügige Lagerkapazitäten stärkten den Standort nachhaltig. Heute gehört der Getränkegroßhandel mehrheitlich zum WGS. Gleichzeitig ist die Familie Jäger weiterhin eng in das Unternehmen eingebunden. Dieter und Heiner Jäger haben die Entwicklung über viele Jahre maßgeblich geprägt und den Betrieb gemeinsam in fünfter Generation geführt. „H.O. Jäger steht seit Generationen für Nähe, Verlässlichkeit und eine besondere Verbundenheit mit der Region. Gleichzeitig verfügt der Standort heute über die Leistungsfähigkeit, die Gastronomen und Veranstalter in einem anspruchsvollen Markt benötigen. Diese Kombination ist eine große Stärke, die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen“, betont Sebastian Mörchen, Vertriebsgeschäftsführer des Westfälischen Gastronomie Service. „Dabei spielt unser starkes Team von engagierten und kundenorientierten Mitarbeitenden natürlich die entscheidende Rolle.“

Quelle: Getränke H.O. Jäger Früh entstand eine enge Geschäftsbeziehung zur Brauerei C. & A. Veltins.

Sechste Generation übernimmt Verantwortung

Seit September 2025 verantwortet Julia Jäger als Standortleiterin das Traditionsunternehmen in Willingen-Usseln. Damit steht die sechste Generation der Familie an der Spitze des Standorts. „Für mich ist es schon etwas Besonderes, H.O. Jäger in sechster Generation weiterzuführen. Unser Unternehmen ist gemeinsam mit Willingen und den Menschen hier gewachsen. Diese Nähe wollen wir bewahren und zugleich dafür sorgen, dass wir als moderner Dienstleister und regionaler Arbeitgeber auch in der Zukunft gut aufgestellt sind“, berichtet Julia Jäger. Das Zusammenspiel aus gewachsenen Kundenbeziehungen, familiärer Prägung und den Möglichkeiten des WGS-Verbundes soll H.O. Jäger auch in den kommenden Jahren weiter stärken.

Quelle: Getränke H.O. Jäger Dieter Jäger, Sohn Jan, Ehefrau Andrea und Tochter Julia sind im Unternehmen aktiv.

150 Jahre gemeinsam gefeiert

Ganz im Sinne der gewachsenen Kunden- und Partnerbindung wurde das Jubiläum nicht als Festakt, sondern im Rahmen einer Hausmesse in der Schützenhalle gefeiert. Rund 300 Kunden, Geschäftsfreunde, Mitarbeitende und Wegbegleiter nutzten die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und über die Leistungsfähigkeit von H.O. Jäger ins Gespräch zu kommen. Besonders positiv hervorgehoben wurden dabei das persönliche und wertschätzende Miteinander sowie die vertrauensvollen, teils langjährigen Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern. Informative Präsentationen der Lieferanten sowie das Interesse aus der Kommunalpolitik unterstrichen die große Resonanz. Am Ende des Tages stand deshalb fest: Es wird nicht die letzte Hausmesse bei H.O. Jäger gewesen sein.