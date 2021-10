15. Lions Adventskalender-Lotterie wieder mit attraktiven Gewinnen

Seit 2007 gibt es den beliebten Adventskalender des Lions Club Schmallenberg und auch in diesem Jahr versprechen die Verantwortlichen wieder attraktive Preise.

220 Preise im Wert zwischen 50 und 1.500 Euro gibt es wieder zu gewinnen und mit einem Gesamtwert von fast 21.000 Euro wurde diesmal ein Rekord erzielt.

„Das ist nur dank großzügiger Geld- und Sachspenden des heimischen Handels, der Gastronomie und der Kreditinstitute möglich“, so Matthias König vom Arbeitskreis des Lions-Clubs.

Der erste Preis ist eine Reise im Wert von 1.500 Euro, als zweiten und dritten Preis gibt es ebenfalls Reisen im Wert von 600 Euro und 500 Euro zu gewinnen. Aber auch alle anderen Preise können sich sehen lassen und machen den Kalender so attraktiv – ob als Geschenk oder einfach nur für sich selbst.

Der Verkauf der insgesamt 7.777 Kalender startet am Samstag, 6. November um 9 Uhr im Eingangsbereich des HIT-Marktes in Schmallenberg. Ab Montag, 8. November ist der Kalender dann bei den Schmallenberger Kreditinstituten, bei Möbel Knappstein, Inter-Sport Begro, Café König, Rabattz-Erlebnisfachmarkt, St.Valentin-Apotheke und der Bücherei Wortreich erhältlich. Ebenso in Bad Fredeburg an der ARAL-Tankstelle Knippschild und in Bödefeld bei EDEKA Mause.

Spätestens am 30. November endet der Verkauf und anschließend werden die Gewinnnummern unter Aufsicht des Rechtsanwalts Joachim Lontzek gezogen. Die Gewinnnummern werden in der Tagespresse und auf der Website der Lions unter www.lc-schmallenberg.de veröffentlicht.

Seit Beginn der Kalender-Lotterie konnten rund 180.000 Euro an Spenden und 2.500 Preise übergeben werden. Mit den aus dem Verkauf des Kalenders erzielten Reinerlöse werden jährlich geeignete Projekte im Bildungs- und Sozialbereich im Schmallenberger Sauerland unterstützt und gefördert. Schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Auch mit dem Titelfoto wird ein Projekt oder Verein unterstützt: Jeder kann sich beteiligen und ein winterliches Vorweihnachtsmotiv aus dem Schmallenberger Sauerland einsenden. Das Gewinner-Foto wird nicht nur als Titel des Adventskalenders erscheinen, es wird auch mit 500 Euro honoriert, die der Fotograf an ein Projekt oder einen Verein seiner Wahl spendet. Das Titelbild des Kalenders in diesem Jahr zeigt eine wunderschöne Winterlandschaft in Oberkirchen, die der Fotograf Klaus-Peter Kappest in Szene gesetzt hat. Er übergab den Betrag an die Katholische Kirchengemeinschaft Grafschaft, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Erhalt der Wallfahrtsstätte Wilzenberg engagiert. Hans-Robert Schrewe bedankte sich für die Spende und versicherte, dass das Geld gut eingesetzt wird. „Es gibt keine kirchlichen Zuwendungen, da auf dem Wilzenberg nicht regelmäßig Messen stattfinden“, erklärte er. Sämtliche anfallende Kosten müssen daher von der Grafschafter Kirchengemeinde und den Pilgern übernommen werden.