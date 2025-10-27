15 Jahre „Winterberggeiten“

Treue Radgruppe feiert Jubiläum in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg

Seit 15 Jahren gehören die „Winterberggeiten“ fest zum Herbst in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg. Die 15-köpfige Radgruppe reist jedes Jahr in die Region, um die abwechslungsreiche Landschaft und vor allem das herausragende Streckenangebot für Radsportler zu genießen.

Treue Gäste im Hotel Niedersfeld

Seit nunmehr zehn Jahren haben die „Winterberggeiten“ ihr Quartier im Hotel Niedersfeld bezogen. Die Gastgeber Robin und Cornelia Schepers heißen die Radler immer wieder herzlich willkommen im Hotel Niedersfeld – und die Gäste fühlen sich bei ihnen rundum wohl. Vielleicht trägt auch das Niedersfelder Wappentier, die „Hitte“, dazu bei, dass sich die Radgruppe so eng mit dem Ort verbunden fühlt. Schließlich bedeutet „Geiten“ auf Niederländisch ebenfalls „Ziegen“.

Dank und Anerkennung für besondere Verbundenheit

Zum Jubiläum gratulierte Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, der Gruppe persönlich: „Die Treue der Winterberggeiten ist für uns ein großes Kompliment. Sie zeigt, wie attraktiv die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg gerade auch für Radfahrer ist – und wie sehr Gastfreundschaft und regionale Identität dazu beitragen, dass Gäste immer wiederkehren.“

Als Zeichen der Anerkennung überreichte Winfried Borgmann eine Baumpatenschafts-Urkunde. Die Gruppe ist schon jetzt eingeladen, im kommenden Jahr wiederzukommen – und dabei den Wuchs der jungen Pflanzen selbst in Augenschein zu nehmen.