15 Jahre LiebesGrün: Bergdorf lädt zum Tag der offenen Türen ein

Berghütten entdecken, regionale Küche probieren und einen entspannten Sonntag verbringen: Anlässlich seines 15-jährigen Bestehens öffnet das Bergdorf LiebesGrün am Sonntag, 20. September 2026, von 11 bis 18 Uhr seine Türen. Gäste aus der Region können das besondere Urlaubskonzept ganz ungezwungen kennenlernen.

Viele Menschen aus Schmallenberg und dem Sauerland kennen das Bergdorf LiebesGrün vom Namen oder vom Vorbeifahren. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter den Türen der Berghütten, Nester und Bergchalets? Zum 15-jährigen Bestehen lädt das Bergdorf am Sonntag, 20. September, zu einem Tag der offenen Türen ein.

„Viele kennen das Bergdorf LiebesGrün vom Namen oder vom Vorbeifahren, waren aber noch nie hier. Nach 15 Jahren finden wir, das ist ein schöner Anlass, unser Dorf einfach einmal wieder für alle zu öffnen“, sagt Gastgeber Ralf Blümer.

Urlaub in der eigenen Hütte

Bei Rundgängen können die Besucher die verschiedenen Unterkünfte kennenlernen und einen Blick in die Berghütten, Bergchalets und Nester werfen. Auch die neue Rezeption und die Handweiser Hütte stehen zur Besichtigung offen. Dabei erfahren die Gäste, was einen Urlaub im Bergdorf ausmacht: die Privatsphäre einer eigenen Hütte verbunden mit persönlichem Hotelservice.

Auch kulinarisch hat der Tag einiges zu bieten. Neben Gutem vom Grill werden Gerichte aus den aktuellen LiebesGrün-Menüs serviert. Dazu gibt es frisch gezapfte Getränke, ausgesuchte Weine und verschiedene Aperitife.

Programm für die ganze Familie

Für Kinder sind eine Dorfrallye mit Schatzsuche, Kinderschminken und ein kleines Pferdeprogramm vorgesehen. Mit dabei sind außerdem der Verein „Laufen für Glücksmomente“, die Young Food Akademie und der Skiclub Schmallenberg. Auch der Skiverleih Skistadl öffnet an diesem Tag seine Türen.

Eingeladen sind nicht nur mögliche Urlaubsgäste. Der Tag richtet sich ebenso an Menschen aus Schmallenberg und der Region, die die Küche des LiebesGrün und die Handweiser Hütte entdecken möchten. Auch wer sich für das Bergdorf als möglichen Arbeitsplatz interessiert, kann sich vor Ort informieren und das Team kennenlernen.

„Natürlich möchten wir zeigen, was hier in den vergangenen 15 Jahren entstanden ist“, sagt Gastgeberin Jessica Gerritsen. „Vor allem wünschen wir uns aber, dass die Menschen das Bergdorf LiebesGrün ganz ungezwungen kennenlernen, etwas probieren, sich umschauen und einfach ein paar schöne Stunden bei uns im Dorf verbringen.“

Der Tag der offenen Türen ist damit weniger als große Jubiläumsfeier gedacht, sondern vielmehr als herzliche Einladung an Nachbarn, Neugierige, Familien, zukünftige Urlaubsgäste, Restaurantbesucher und mögliche neue Mitarbeiter.

Einfach vorbeikommen, ein bisschen bleiben – und erleben, wie sich das LiebesGrün anfühlt.

Tag der offenen Türen im Bergdorf LiebesGrün

Sonntag, 20. September 2026

11 bis 18 Uhr

Lenninghof 26, 57392 Schmallenberg

Direkt am Schmallenberger Skilift/Höhenlift

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen und das vollständige Programm: www.liebesgruen.de