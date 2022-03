14. Hochsauerländer Laufcup startet am 02. April 2022

Nach der abgespeckten Variante des letzten Jahres startet der Hochsauerländer Laufcup in diesem Jahr wieder mit 11 Laufveranstaltungen verteilt über das Sauerland. Es können Kurz-, Mittel- und/oder Langstrecken gelaufen werden (5,10,21km). Für die Teilnahme an der Laufserie ist es erforderlich, bei mindestens 5 der 11 Läufe mitzumachen. Die Laufserie beginnt am 02. April in Leiberg. Danach findet der Eresburglauf in Obermarsberg am 30. April statt. Im Anschluss folgen 9 weitere Läufe in Rüthen, Sundern-Allendorf, Olsberg-Bruchhausen, Marsberg-Meerhof, Winterberg-Altastenberg, Medebach-Deifeld, Bas Wünnenberg – Aabachtalsperre, Finnentrop-Fretter und Büren-Brenken. Die Anmeldung zum Laufcup kostet 5 Euro und erfolgt über die Homepage des KreisSportBund HSK unter www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hochsauerlaender-laufcup oder bei den ersten Läufen vor Ort. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt jeder Läufer eine Laufcupnummer. Diese muss bei der Anmeldung zum jeweiligen Lauf der Serie mit angegeben werden. Zusätzlich zur Laufcup-Anmeldung ist eine separate Anmeldung zu den jeweiligen Läufen selbst erforderlich. Die Informationen dazu sind ebenfalls auf der Homepage des KreisSportBund HSK zu finden. Am Ende des Laufcups erfolgt eine Siegerehrung, bei der unter allen Teilnehmenden tolle Preise verlost werden. Dabei geht keiner leer aus! Zudem erhalten die Gesamtsieger jeder Strecke einen Pokal, ebenso wie die AK-Sieger. Die jeweils Zweit- und Drittplatzierten erhalten eine Medaille. Die Siegerehrung findet am 22. Oktober in Altastenberg statt. Der KreisSportBund HSK freut sich auf zahlreiche Teilnehmer bei den erstmalig wieder als Großveranstaltung stattfindenden Läufen. Bei Fragen wenden Sie sich an Franziska Geise unterf.geise@hochsauerlandsport.de.