125 Jahre KrälingDruck: Mit starken Wurzeln in die Zukunft

Wirtschaftsförderung Winterberg würdigt die Erfolgsgeschichte eines Traditionsbetriebs

Das Unternehmen KrälingDruck in Siedlinghausen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Wilhelm Kräling gründete den Betrieb 1901 als Buchbinderei. Für die Wirtschaftsförderung Winterberg ist das Jubiläum ein herausragendes Beispiel für unternehmerische Kontinuität und wirtschaftliche Substanz in der Region. 125 Jahre Unternehmensgeschichte stehen hier für Beständigkeit, Wandel und die Fähigkeit, sich immer wieder neu aufzustellen. Was einst als kleine Werkstatt begann, verbindet heute gewachsene Erfahrung, Gestaltung und Druck miteinander.

Vom Buchbinder zum modernen Druckhaus

Die Wurzeln des Betriebs reichen tief: Wilhelm Kräling erlernte das Buchbinder-Handwerk in Bödefeld und machte sich nach zehnjähriger Ausbildungs- und Gehilfenzeit 1901 selbstständig. Neben Buchbinderarbeiten rahmte er Bilder ein und fertigte Drucksachen wie Briefpapier, Todesanzeigen oder Verkaufszettel an. Als einer der ersten Fahrradbesitzer im Dorf holte er alte Bücher sowie Gesang- und Gebetbücher in den Nachbarorten zur Restauration ab.

1948 wurde das Einzelhandelsunternehmen in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Wilhelm Krälings Sohn Alfons baute anschließend eine eigene Druckerei auf. Dessen Sohn Eberhard Kräling erlernte den Beruf des Schriftsetzers, legte 1972 die Meisterprüfung ab und errichtete 1974 die neuen Geschäftsräume an der Hochsauerlandstraße 74 in Winterberg-Siedlinghausen. Seitdem trägt das Unternehmen den Namen KrälingDruck. Die Bereitschaft, Entwicklungen aufzugreifen und neue Wege zu gehen, war dabei stets ein wichtiger Bestandteil der jahrzehntelangen Firmengeschichte.

Stabwechsel und Zukunftsausrichtung: Erfahrung bewahren, Zukunft gestalten

„KrälingDruck zeigt, wie ein Betrieb über mehr als ein Jahrhundert mit dem Wandel geht und dabei seinen Platz in der Region behält“, sagt Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann.

Diese Kontinuität prägt auch die Gegenwart: Seit Frühjahr 2021 führt Philipp Imöhl das Unternehmen als Inhaber. Damit richtet sich der Blick auf die nächste Etappe der Firmengeschichte: Bewährte Stärken erhalten, neue Möglichkeiten nutzen und KrälingDruck für die kommenden Jahre weiterentwickeln. Heute

verbindet das Unternehmen Mediendesign und Druck und begleitet Kunden verlässlich von der ersten Gestaltung bis zur Umsetzung ihrer Projekte. Dabei stehen zeitgemäße Lösungen und persönliche Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Ein nachhaltiges Zeichen für die Zukunft der Region

Das Jubiläum ist Anlass, auf die eigene Geschichte zurückzuschauen, vor allem aber, den Blick nach vorn zu richten. Als Symbol für diese Philosophie und als besondere Anerkennung zum 125-jährigen Bestehen überreichte Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann dem Unternehmen Baumpatenschaften, um das langjährige Engagement über die vergangenen Jahre zu würdigen.

Die Geste steht sinnbildlich für den Gedanken, etwas Bleibendes zu schaffen. Wie ein Baum über viele Jahre hinweg wächst und neue Wurzeln bildet, hat sich auch KrälingDruck entwickelt. Anfang Oktober wurde die Baumpflanzaktion genutzt, um gemeinsam einige junge Bäume zu pflanzen. Diese Aktion verbindet das Unternehmensjubiläum mit einem Blick auf die Zukunft und setzt ein sinnstiftendes Zeichen für Nachhaltigkeit sowie für die kommenden Generationen am Wirtschaftsstandort Siedlinghausen. 125 Jahre sind erst der Anfang.