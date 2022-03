120 Jahre SCHENK – 10 Jahre in Bad Fredeburg

Martin Schenk führt mit Schenk Männermoden die Familientradition weiter

Im Jahre 1902 entstand in Schmallenberg ein Einzelhandelsgeschäft in der Oststraße 69, was den Grundstein für eine lange Familientradition mit Schwerpunkt Mode legen sollte. Der Urgroßvater von Martin Schenk, Inhaber von Schenk Moden, war kein geringerer als Franz Falke, der zuvor 1895 im gleichen Haus mit seiner Strumpf-Fabrikation begonnen hatte.

Nachdem Falke 1920 umgezogen war, übernahm Martin Schenks Großmutter Elisabeth den Laden von ihrem Vater, der Hut- bzw. Schirmmacher war. Im März 1987 erweiterte sich der Betrieb um ein weiteres Ladenlokal in der Weststraße, das Elternhaus von Martin Schenks Mutter. Das Modesortiment war hier gleichermaßen für Damen und Herren bestimmt, das Geschäft in der Oststraße spezialisierte sich auf Landhausmode. Ein weiteres Geschäft, diesmal am Schützenplatz gelegen, orientierte sich an junger Mode. Zwischenzeitlich (1999/2000) gab es insgesamt fünf Modegeschäfte – allesamt in Schmallenberg – mit unterschiedlichen Sortimenten. Bei Schenk Moden bekam man also alles, was das Herz begehrte!

Nach dem Tod seines Vaters Bernhard Schenk (2002) baute Martin Schenk, der Schenk Moden 1992 übernommen hatte, die Anzahl der Geschäfte wieder zurück. Er ermöglichte damit zweien seiner ehemaligen Auszubildenden eine Existenzgründung mit dem Weg in die Selbständigkeit. Beide Geschäfte werden heute noch von ihren Inhaberinnen erfolgreich geführt! Da seine zwei Kinder – die in Wiesbaden leben – sich beruflich anders orientierten, wollte sich Martin Schenk zunächst 2010 aus der Selbständigkeit zurückziehen und sich mit 50 Jahren noch einmal anderen Berufsfeldern zuwenden. Der damaligen Schwierigkeit eines „Neustartes“ bewusst, baute er sich im alten Stammhaus in der Oststraße 69 auf einer kleinen Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern mit Eingang in der Mühlengasse (genau in diesen Räumen standen damals die ersten Strickmaschinen von FALKE) eine „Herrenmodewelt“ auf.

Da Mode letztendlich seine „Herzensangelegenheit“ ist, feilte er am richtigen Konzept und blieb so weiterhin selbständig. „Im November 2011 sprach mich dann Meinolf Hesse an, ob ich nicht sein ehemaliges Ladenlokal in Bad Fredeburg übernehmen möchte“, erinnert sich Martin Schenk. Der Elektro-Fachbetrieb FÖSTER hatte sein neues Geschäft schon am neuen Kreisverkehr bezogen und „Schenk 1902 Männermode“ zog – sozusagen „über Nacht“ – an die neue Adresse „Im Ohle 14“, mit doppelter Verkaufsfläche.

Seit nunmehr zehn Jahren ist SCHENK die Adresse für Männermode in der Region. Das Geschäft führt ausschließlich Herrenmode und hat so seine passende Nische im schwierigen Segment Mode (Stichwort: Online-Handel) gefunden. Für die Umgebung ist Martin Schenks Geschäft im Bereich Männermode eine gute Anlaufstelle. Man verfügte über eine erweiterte Anzug-Abteilung und die „Schützenbrüder“ (weiße Hosen und Hemden …) lägen ihm besonders am Herzen, erklärt der Inhaber, verbunden mit der Hoffnung, dass in diesem Jahr auch bei den Schützenfesten ein Neustart ansteht. Besonders wichtig ist ihm die Qualität seines Sortiments: „Ich möchte unser hohes Niveau beibehalten.“ Während des ersten Lockdowns hat Martin Schenk Auslieferungen gemacht und Modeboxen zusammengestellt, was den guten Service widerspiegelt, den die Kunden zu schätzen wissen. Für das GEBURTSTAGSJAHR sind demnächst mehrere AKTIONEN geplant

