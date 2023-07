12. Spiritueller Sommer 2023

Kulturelles Programm vom 7. Juni bis 10. September

Am 7. Juni wurde der 12. Spirituelle Sommer mit einer Orgelperformance des Rock- und Kirchenmusikers Heinz Manuel Krause in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Schmallenberg- Wormbach, einem Impuls von Dr. Ahmet Arslan zur Bedeutung der „Himmelsleiter“ im Islam und einem fröhlichen Ausklang an Biermanns Scheune eröffnet.

An 85 Orten im ganzen Sauerland, im Kreis Soest und im Siegerland präsentiert das Netzwerk „Wege zum Leben“ bis zum 10. September 250 Angebote. Konzerte, Tanz, Kunstinstallationen und Ausstellungen eröffnen sinnliche Zugänge zu Himmel und Erde, einem Thema, das die Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden begleitet. Wanderungen, Meditationen und Achtsamkeitsübungen ermöglichen neue Erfahrungen. Führungen, Vorträge, Gespräche und Lesungen geben Raum für Austausch und Diskussionen.

Sie reichen in diesem Jahr von der Erkundung des Sternenhimmels bis zu Exkursionen zu den Höhlen und Steinbrüchen in der Region. Für Michael Kloppenburg, der das Erzbistum Paderborn und sieben südwestfälische Dekanate im Lenkungsteam vertritt, geht es dabei auch um relevante gesellschaftliche Themen: „Die Veranstaltungen nehmen unsere Verantwortung für den Umgang mit Himmel und Erde in den Blick. Sie fragen danach, wie wir angesichts der globalen Krisen ins Tun kommen können und welche Rolle ein zeitgemäßes spirituelles Denken und Handeln dabei spielt.“

Dass im Spirituellen Sommer Impulse aus den großen Weltreligionen, aus anderen spirituellen Traditionen sowie Kunst und Wissenschaft ganz selbstverständlich nebeneinanderstehen, ist eine der Besonderheiten des Festivals, das von einem Netzwerk aus Kultur, Tourismus, Kirchen und Heimatarbeit getragen wird. Für Susanne Falk vom Lenkungsteam ist diese Offenheit zentral für den Erfolg der Reihe: „Die ganz unterschiedlichen Zugänge in unseren Angeboten eröffnen viele Perspektiven und ermöglichen es so vielen Menschen teilzunehmen.“

Begleitend ist wieder ein hochwertig gestaltetes, 100-seitiges Magazin erschienen, das über alle 250 Veranstaltungen informiert. „Das Magazin ist uns sehr wichtig, weil wir darin das Thema Himmel und Erde: noch einmal vertiefen können“, so Elisabeth Grube, evangelische Theologin im interdisziplinären Team des Netzwerks. Es enthält einen Essay über himmlische und irdische Paradiese, ein Interview mit vier der über hundert Akteure, Ausflugstipps zu Orten des Himmels und der Erde in der Region sowie einzigartige Fotografien vom Nachthimmel über dem Sauerland von Stefan Schwope.

Das Programm, das maßgeblich vom Regionalen Kulturprogramm des Landes NRW sowie von Unternehmen und Stiftungen, den Kirchen, dem Sauerländer Heimatbund und dem Schmallenberger Sauerland Tourismus gefördert wird, richtet sich an Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen. „Das hochklassige Kulturprogramm und die vielen Veranstaltungen in der Natur sind für unsere Gäste ein attraktives Angebot, um die Region neu zu entdecken“, so Katja Lutter, Vertreterin des Schmallenberger Sauerland Tourismus im Team der Initiatoren.

Informationen zu allen 250 Veranstaltungen hält das Magazin „Himmel und Erde“ bereit, das in den nächsten Tagen zur kostenlosen Mitnahme in vielen Bürgerbüros, Touristeninformationen, Banken, Sparkassen und Kirchen ausliegt und auf der Website www.wege-zum-leben.com heruntergeladen oder bestellt werden kann. Ein digitaler Veranstaltungskalender steht auf der Website ebenfalls zur Verfügung.

Link zum Programm 2023 (Blätterkatalog): issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer