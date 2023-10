12 Empfehlenswerte Orte im Sauerland für Ausflüge mit dem Hund | Entdeckungsreise mit Vierbeiner

Das malerische Sauerland, mit seinen sanften Hügeln und dichten Wäldern, ist ein wahres Paradies für Natur- und Tierliebhaber. Die Region, bekannt für ihre gastfreundliche Atmosphäre und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, bietet ein ideales Umfeld für unvergessliche Ausflüge mit dem vierbeinigen Freund. Hier fusionieren grüne Landschaften mit klaren Seen und schaffen so eine idyllische Kulisse für zahlreiche Abenteuer.

Die Reise mit einem Hund kann manchmal eine Herausforderung sein. Ob es die Suche nach haustierfreundlichen Unterkünften oder Orten ist, an denen Hunde willkommen sind, die Planung kann manchmal überwältigend sein. Das Sauerland zeigt sich jedoch als eine Lösung für diese Herausforderungen. Mit einer breiten Palette an Orten, die sich perfekt für Hundebesitzer eignen, zeigt diese Region, dass die gemeinsame Erkundung von neuen Landschaften mit dem Hund nicht nur möglich, sondern auch äußerst bereichernd ist.

PanoramaPark Wildpark Sauerland

Der PanoramaPark ist eine wundervolle Mischung aus Naturpark und Abenteuerland, wo die Besucher die lokale Flora und Fauna entdecken können, während sie sich in der natürlichen Schönheit des Sauerlands verlieren.

Besondere Merkmale: Der Park bietet zahlreiche Wanderwege, auf denen Ihr Hund sich austoben kann. Außerdem gibt es spezielle Bereiche, in denen Hunde sich frei bewegen können.

Adresse: Panoramastraße 1a, 57399 Kirchhundem

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2723 7169-0 | E-Mail: info@panoramapark.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 9€, Kinder (4-14 Jahre) 8€, Hunde frei.

Fort Fun Abenteuerland

Fort Fun ist ein spannender Freizeitpark, der eine Vielzahl von Attraktionen für die ganze Familie bietet. Obwohl es eine Adrenalin-Destination ist, gibt es viele ruhige Ecken und natürliche Gebiete, in denen Ihr Hund die Umgebung erkunden kann.

Besondere Merkmale: Es gibt spezielle hundefreundliche Zonen und viele Outdoor-Bereiche, in denen Ihr Hund an der Leine geführt werden kann.

Adresse: Aurorastraße, 59909 Bestwig

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2905 81-123 | E-Mail: info@fortfun.de

Öffnungszeiten: Variiert je nach Saison, Eintrittspreise: Online-Tickets ab 26€, Hunde frei.

Galileo Park / Sauerland Pyramiden

Die mystischen Sauerland Pyramiden und der umliegende Galileo Park sind ein Ort des Staunens und der Entdeckung. Hier können Sie und Ihr Hund die Geheimnisse der Welt durch spannende Ausstellungen erkunden.

Besondere Merkmale: Hundefreundliche Wege und ausreichend Platz im Freien für Ihren Hund zum Erkunden.

Adresse: Sauerland-Pyramiden 1-3, 57368 Lennestadt

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2721 60077-0 | E-Mail: info@galileo-park.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 9€, Kinder (4-14 Jahre) 6€, Hunde frei.

Luisenhütte Wocklum

Die historische Luisenhütte ist das älteste erhaltene Hochofenwerk Westfalens und bietet eine einzigartige Reise in die industrielle Vergangenheit der Region.

Besondere Merkmale: Der angrenzende Park bietet viele hundefreundliche Wege und eine schöne Umgebung für einen entspannten Spaziergang.

Adresse: Glückaufstraße, 58802 Balve

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2375 6027 | E-Mail: info@luisenhuette-wocklum.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 4€, Kinder (6-16 Jahre) 2€, Hunde frei.

Sorpesee

Der malerische Sorpesee ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Mit seinen klaren Gewässern und schönen Wanderwegen ist es ein perfekter Ort für einen Ausflug mit Ihrem Hund.

Besondere Merkmale: Zahlreiche Wanderwege rund um den See und spezielle Hundestrände.

Adresse: Zum Sorpedamm 1, 59846 Sundern

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2935 96 22 90 | E-Mail: info@sorpesee.de

Öffnungszeiten: Freier Zugang, keine Eintrittspreise.

Wildwald Vosswinkel

Der Wildwald Vosswinkel ist ein Naturerlebnis der besonderen Art. Entdecken Sie mit Ihrem Hund die heimische Tier- und Pflanzenwelt auf den gut markierten Wanderwegen.

Besondere Merkmale: Hunde sind an der Leine willkommen und können die Natur gemeinsam mit Ihnen erkunden.

Adresse: Köllner Str. 56, 59757 Arnsberg

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2932 97230 | E-Mail: info@wildwald.de

Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 8€, Kinder (4-14 Jahre) 6€, Hunde 2€.

Bruchhauser Steine

Die majestätischen Bruchhauser Steine sind eine der bekanntesten Natursehenswürdigkeiten im Sauerland und bieten eine beeindruckende Kulisse für einen Ausflug mit Ihrem Hund.

Besondere Merkmale: Die gut gepflegten Wanderwege sind perfekt für Hunde, und die umliegende Natur bietet viel Platz zum Erkunden und Spielen.

Adresse: Bruchhauser Steine 1, 59939 Olsberg

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2962 967447 | E-Mail: info@bruchhauser-steine.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 3€, Kinder (6-16 Jahre) 1,50€, Hunde frei.

Winterberg

Winterberg ist bekannt für seine Ski-Resorts, aber auch in den wärmeren Monaten ist es ein wundervoller Ort für Outdoor-Aktivitäten. Die vielen Wanderwege und Parks bieten eine herrliche Aussicht und sind ideal für lange Spaziergänge mit Ihrem Hund.

Besondere Merkmale: In der Nähe des Kahlen Asten, einem der höchsten Berge im Sauerland, gibt es zahlreiche Wanderwege, auf denen Hunde willkommen sind. Im Sommer gibt es auch spezielle Events und Aktivitäten für Hunde und ihre Besitzer.

Adresse: Am Waltenberg 33, 59955 Winterberg

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2981 92500 | E-Mail: info@winterberg.de

Öffnungszeiten: Freier Zugang, keine Eintrittspreise.

Möhnesee

Der Möhnesee ist ein wunderschönes Wasserreservoir, das sich perfekt zum Entspannen, Wandern und Genießen der Natur mit Ihrem Hund eignet.

Adresse: Möhnesee Touristik, Körbecker Straße 1, 59519 Möhnesee

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2924 497 | E-Mail: info@moehnesee.de

Öffnungszeiten: Freier Zugang, keine Eintrittspreise.

Burg Altena

Die historische Burg Altena thront majestätisch über der Stadt und bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Geschichte des Sauerlands zu erkunden, während Ihr Hund die umliegenden Grünflächen genießt.

Adresse: Fritz-Thomee-Straße 80, 58762 Altena

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2352 9667034 | E-Mail: burg@maerkischer-kreis.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 5€, Kinder (6-14 Jahre) 2,50€.

Hennesee

Der Hennesee ist ein weiterer atemberaubender See im Sauerland, der eine malerische Kulisse für Picknicks, Wanderungen und entspannte Tage in der Natur mit Ihrem Hund bietet.

Adresse: Hennedamm, 59872 Meschede

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)291 95270 | E-Mail: info@hennesee.de

Öffnungszeiten: Freier Zugang, keine Eintrittspreise.

Atta-Höhle

Die Atta-Höhle ist die größte Tropfsteinhöhle in Deutschland und bietet eine beeindruckende Unterwelt zu erkunden. Obwohl Hunde nicht in die Höhle selbst mitgenommen werden können, gibt es in der Umgebung viele hundefreundliche Wanderwege und Parks.

Adresse: Finnentroper Straße 39, 57439 Attendorn

Kontaktinformationen: Tel.: +49 (0)2722 93750 | E-Mail: info@atta-hoehle.de

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene 9€, Kinder (4-14 Jahre) 5€.

Tipps und Hinweise:

Wenn Sie das Sauerland mit Ihrem Hund erkunden möchten, gibt es einige allgemeine Regelungen und Tipps, die Sie beachten sollten. In den meisten öffentlichen Bereichen und Attraktionen sind Hunde willkommen, sofern sie an der Leine gehalten werden. Es ist auch ratsam, immer eine ausreichende Menge an Wasser und einen tragbaren Wassernapf mitzunehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Hund gut hydratisiert bleibt. Zudem sollten Sie überprüfen, ob die Orte, die Sie besuchen möchten, spezielle Hundeabfalleimer haben, oder ob Sie eigene Beutel für Hundekot mitbringen müssen.

Das Sauerland ist ein wahres Juwel für alle, die die Natur lieben und die Schönheit Deutschlands zusammen mit ihrem vierbeinigen Freund entdecken wollen. Die abwechslungsreiche Landschaft, gepaart mit der hundefreundlichen Atmosphäre, macht diese Region zu einem idealen Ziel für Ausflüge mit dem Hund. Die aufgeführten Orte sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was das Sauerland zu bieten hat. Jede Ecke dieser bezaubernden Region hält neue Abenteuer und Entdeckungen für Sie und Ihren Hund bereit. Packen Sie also Ihre Leine, kaufen Sie ein günstige flugticket oder Zugticket, schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und erleben Sie unvergessliche Momente im Herzen des Sauerlandes!

