11.09.: Seifenkistenrennen in Bracht

Am Sonntag, den 11. Oktober, findet um 11.00 Uhr in Bracht ein spannendes Seifenkistenrennen statt. Das Rennen startet auf der Kampstraße am Spielplatz hinter dem Kindergarten und wird vom Dorfverein Bracht-Werntrop und der Jugendkunstschule Schmallenberg durchgeführt. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Volksbank Sauerland. Im Anschluss gibt es Grillwürstchen und Getränke.

An vier Samstagen im September haben 22 Kinder und Jugendliche diese Fahrzeuge selbst gebaut und aufgepimpt, unterstützt von der Jugendkunstschule.