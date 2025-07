1025 Jahre Oedingen – Ein Dorf feiert seine Geschichte

Zwischen sanften Hügeln, wogenden Feldern und dem alten Kirchplatz liegt Oedingen – ein Ort, der Geschichte atmet. Und was für eine: Vor 1025 Jahren wurde Oedingen erstmals urkundlich erwähnt. Ein kleines Dorf mit großer Vergangenheit – und einer lebendigen Gegenwart, die das ganze Jubiläumsjahr 2025 mit besonderen Momenten feiert.

Quelle: Chronik „1000 Jahre Stift und Dorf Oedingen“

Zwischen Klostermauern und Dorfgemeinschaft

Die Wurzeln Oedingens reichen zurück ins Jahr 1000, als hier eine bedeutende Kirche entstand – ein spirituelles Zentrum, das später zur Keimzelle eines Benediktinerinnenklosters wurde. Der romanische Kirchturm von St. Burchard erinnert noch heute an diese Zeit. Er ist steinernes Zeugnis dafür, dass Oedingen einst mehr war als nur ein Punkt auf der Karte – es war ein Ort mit Einfluss.

Doch Oedingen ist kein Museum. Das beweist die Dorfgemeinschaft mit beeindruckender Selbstverständlichkeit. Hier wird nicht nur auf die Geschichte zurückgeblickt – hier wird sie gelebt, bewahrt und weitergeschrieben.

Quelle: Oedingen

Ein Jubiläumsjahr mit Herz und Heimatgefühl

Das ganze Jahr 2025 steht im Zeichen des Miteinanders und des Erinnerns. Los ging es im Mai mit dem Festgottesdienst am historischen Kirchplatz. Oedingen wäre nicht Oedingen, wenn sich nicht auch die Vereine, die Feuerwehr, der Sportverein, der Musikverein und die Landjugend mit kreativen Ideen ins Jubiläumsjahr einbringen würden.

Am 20. Juli feiert die Feuerwehr mit einem Blaulichtball im und am Feuerwehrhaus. Der Sportverein veranstaltet am 09. und 10. August ein Sportfest auf dem Oedinger Sportplatz. Vom 15. bis 17. August präsentiert sich das Jubiläumsdorf auf dem Lennestädter Stadtfest. Die großen Feierlichkeiten zum 1025-jährigen Jubilläum finden dann am 06. und 07. September im gesamten Ort statt.

Heimat zwischen Tradition und Zukunft

Dabei wird deutlich: Oedingen hat mehr zu bieten als seine Geschichte. Es ist ein Ort, in dem Gemeinschaft funktioniert, in dem Neues entsteht und junge Familien ebenso zu Hause sind wie die Urgesteine. das rege Vereinsleben und das Engagement vieler zeigen: Dieses Dorf schaut nach vorn – mit einem starken Rückgrat aus 1025 Jahren.

Quelle: Chronik „1000 Jahre Stift und Dorf Oedingen“

Feiern mit Haltung – und WOLLgefühl

Das WOLL-Magazin gratuliert herzlich: 1025 Jahre Oedingen – das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern ein Beweis dafür, dass Heimat nicht nur Vergangenheit bedeutet, sondern auch Gegenwart und Zukunft. Daher gilt: „Wenn Oedingen feiert, dann feiert die Zeit mit.“