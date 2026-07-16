1000 Euro für Kinder- und Jugendtreff Oase: Dank an Bürgermeister und ALDI

Es habe „richtig Spaß gemacht“, „die Gelegenheit erhält man nicht alle Tage“, so Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Im Mai dieses Jahres hatte er sich für rund 30 Minuten an das Kassenband der neuen ALDI Filiale in Belecke gesetzt, die Einnahmen rundete ALDI Nord auf, nun erfolgte die Spendenübergabe an den Kinder- und Jugendtreff Oase in Belecke.

„Wirklich gute Arbeit“, lobte Matthias Nysten von der ALDI Nord Immobilienverwaltung den Einsatz von Spinnrath. Die am Warenband kassierte Summe rundete ALDI Nord auf 1000 Euro auf – und entschloss sich spontan, dem Kinder- und Jugendtreff Oase auch ein neues Eingangsschild zu sponsern.

„Wir sind sehr dankbar, dass sie an uns gedacht haben“, freute sich Gudrun Brandes als Geschäftsführerin des Forums Jugendarbeit e.V., Träger des Kinder- und Jugendtreffs: „Für unsere derzeitigen Renovierungsarbeiten können wir jeden Euro gut gebrauchen – beispielsweise für einen neuen Anstrich.“

„Der Kinder- und Jugendtreff Oase in Belecke ist ein tolles, niederschwelliges Angebot“, erklärte Bürgermeister Spinnrath, „daher ist hier jeder Euro gut aufgehoben“. Er dankte ALDI Nord für die Spendenbereitschaft, ebenso den Verantwortlichen des Forums Jugendarbeit e.V. sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Jugendtreffs für deren Engagement.