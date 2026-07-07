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100 Seiten Kultur in einer Broschüre: Programmheft ab sofort erhältlich   

Über 100 Seiten Kultur in Meschede in einem Heft: Das Kulturprogramm für die zweite Jahreshälfte 2026 zeigt erneut eine beeindruckende Vielfalt an Veranstaltungen. Dabei gibt es viel zu entdecken: Angebote verschiedener kultureller Sparten an unterschiedlichen Orten von einer großen Vielzahl von Veranstaltern für alle Generationen. Außerdem wirft die Broschüre einen Blick in die Nachbarstädte.

7. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Meschede

Herausgeberin des Programmhefts ist die Kreis- und Hochschulstadt Meschede, die in den vergangenen Wochen Veranstalterinnen und Veranstalter kontaktiert und Veranstaltungen gesammelt hat, um eine möglichst vollständige Übersicht der Angebote zu gewährleisten. Das Layout wurde von Steffi Kroggel vom Stadtmarketing Meschede e.V. gestaltet, so dass wieder ein übersichtliches und ansprechendes Kultur-Programmheft für Meschede entstanden ist.

Bürgermeister Christoph Weber ist begeistert von der Vielzahl an Veranstaltungen vor Ort und dankt vor allem den ehrenamtlichen Kulturanbietern, die diese Angebotspalette erst möglich machen: „Es ist immer wieder schön zu sehen, dass es vor Ort so viele Menschen gibt, die jenseits des Rampenlichts mit viel Engagement Veranstaltungen organisieren und unsere Stadt damit noch lebenswerter machen.“

Das Kultur-Programmheft ist ab sofort kostenfrei u.a. im Mescheder Bürgerbüro und in der Stadtbücherei erhältlich oder kann bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter Tel. 0291/205-164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de bestellt werden. Das Heft ist außerdem online unter www.meschede.de abrufbar. Sollten Veranstalter bemerken, dass ihre Kultur-Veranstaltung fehlt, bittet die Kreis- und Hochschulstadt Meschede darum, diese künftig unter www.meschede.de/veranstaltungskalender einzutragen. Das nächste Heft für die erste Jahreshälfte 2027 ist bereits in Planung.

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