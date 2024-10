100 Jahre Weltspartag: Sparen für die Zukunft und den Klimaschutz

Kreis Olpe/Hochsauerlandkreis. Sparen für die Zukunft: Vor genau 100 Jahren wurde die Idee zum Weltspartag ins Leben gerufen, und das feiert die Volksbank Sauerland mit einer besonderen Aktion in der Sparwoche vom 28. bis 31. Oktober. „Der Weltspartag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, für die Zukunft vorzusorgen. Sparen ist nicht nur eine finanzielle Disziplin, sondern auch eine Verantwortung gegenüber uns selbst und kommenden Generationen“, betont Pressesprecher Frank Segref. „Wir möchten Kinder und Familien dazu ermutigen, frühzeitig ein Bewusstsein für den Wert des Sparens zu entwickeln.“

Im Rahmen der Sparwoche pflanzt die Volksbank in Zusammenarbeit mit der Initiative „WaldLokal“ für jede eingezahlte Spardose einen Baum in der Region. „Das Geld wächst nicht auf Bäumen. Aber für jede eingezahlte Spardose lassen wir Bäume wachsen“, erklärt Segref die besondere Aktionswoche. Kinder, die ihre Spardosen in einer Volksbank-Filiale abgeben, erhalten dafür eine Baumspar-Urkunde als Zeichen ihres Engagements für den Klimaschutz.

Aktionen und Geschenke

Anlässlich des Jubiläums dürfen sich die kleinen Sparer nicht nur über die Urkunde freuen, sondern auch auf schöne Geschenke. Darüber hinaus veranstalten die Beratungszentren und Filialen der Volksbank ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen, um die Vorfreude auf den Weltspartag weiter zu steigern. Zusätzlich wird es eine Bastelaktion mit Kindergärten in der Region geben, bei der die Kinder kreative Bastelarbeiten erstellen, um die Filialen zu schmücken – ganz nach dem Motto „Aus alt mach Neu“.

Regional und nachhaltig

Die Volksbank Sauerland ist stolz darauf, mit dieser Initiative einen nachhaltigen Beitrag zur Region zu leisten. „Zum Jubiläum von 100 Jahren Weltspartag möchten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, durch das Anlegen ihres Ersparten für ihre persönliche finanzielle Zukunft vorzusorgen und zugleich einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gemeinsam können wir so den Wald klimaresilienter machen. Ganz nach unserem genossenschaftlichen Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“