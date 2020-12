100 Jahre und äußerst attraktiv

Zahlreiche Regionalligisten gaben sich beim SV Brilon an der Jakobuslinde in der Vorbereitung die Ehre

Mit der ersten Mannschaft in der Landesliga und überkreislichen Teams im Nachwuchsbereich ist der SV Brilon hervorragend aufgestellt. Der Verein von der Jakobuslinde feierte 2020 seinen 100. Geburtstag. Weil die Feier mit Jubiläumsshow bereits am 25. Januar stattfand, machte Corona diesem Event keinen Strich durch die Rechnung. „Da war Corona noch weit weg in China“, erinnert sich Brilons Hauptgeschäftsführer Reinhard Schneidermann gerne an die Feier.

Neben fußballerischer Konstanz auf hohem Niveau mit einem vierten und einem fünften Platz in der Landesliga nach dem Aufstieg macht sich der SV Brilon als Ausrichter größerer Turniere wie dem Volksbanken WinterCup oder von Spielen höherklassiger Teams in der Hansestadt einen guten Namen. Unter anderem hatte der SV Brilon in der jüngsten Vorbereitung Duelle gegen die Regionalligisten SV Lippstadt, Borussia Mönchengladbach U23 und ZFC Meuselwitz oder die Westfalenliga-A-Jugend des SC Verl auf dem Programm. „Die Spiele gegen Lippstadt und Verl haben wir den Kontakten unseres Trainers Stefan Fröhlich zu verdanken“, sagt Schneidermann. Fröhlich war noch zu Oberligazeiten beim SV Lippstadt 08 tätig. Verls A-Jugend wird von Bruder Daniel Fröhlich trainiert. Der Unterbau des Champions League-Teilnehmers vom Niederrhein und Meuselwitz hatten ein Trainingslager im nahe gelegenen Willingen absolviert. Schneidermann erklärt: „Wegen der Pandemie durften dort erst später Testspiele durchgeführt werden.“ Eine Verbindung zu Meuselwitz gibt es auch dank der Alten Herren aus Brilon, die seit Wendezeiten in die Nachbarstadt Altenburg des Regionalligisten freundschaftliche Bande geknüpft haben. Brilon ist also mit seinen 100 Jahren immer noch ein attraktiver Partner.

Zwar hat der ambitionierte Landesligist gegen die höherklassigen Sparringspartner mit zum Teil sehr hohen Ergebnissen das Nachsehen. „Da sehen die Jungs, dass auch woanders Fußball gespielt wird“, nimmt der Sportliche Leiter Cem Yildiz die Ergebnisse gelassen. Es geht vor allem um die Erfahrung. Schließlich kann nicht jeder Sauerländer Fußballer behaupten, er hat schon gegen eine Mannschaft gespielt, die von einem Trainer gecoacht wird, der den FC Bayern besiegt hat, wie Heiko Vogel. Mit dem FC Basel gelang dem heute für die U23 von Borussia Mönchengladbach verantwortlichen Vogel im Februar 2012 ein 1:0-Heimsieg gegen die Bayern. Auch er und sein Team fühlten sich an der Jakobuslinde sichtlich wohl.