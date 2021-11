100 Jahre Feuer und Flamme für die Musik“

Unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Mathias Pfläging haben der Musikverein Bremke und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Heggen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzertprogramm ausgearbeitet.

„Es war keine leichte Zeit für den Musikverein Bremke, wie für die meisten Musikvereine seit Beginn der Pandemie im März 2020. Umso mehr freuen wir uns, zu unserem 100. Geburtstag ein Herbstkonzert ausrichten zu können“, so der Vorsitzende Uwe Becker.

„Wir haben bei der Auswahl der Stücke Wert darauf gelegt, ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Die Themen Freundschaft, Verbundenheit und Liebe zur Musik sind der rote Faden durch das Konzertprogramm“, ergänzt Dirigent Mathias Pfläging,

Zum Auftakt des Konzertabends erklingt „Fanfare and Flourishes“ des amerikanischen Komponisten James Curnow. Es folgt „In 80 Tagen um die Welt“, eine Originalkomposition für Blasorchester von Otto M. Schwarz. Das Werk vertont den bekannten Roman von Jules Verne als kurzweilige und spannende musikalische Reise. Mit „The Bridge on The Border“ präsentiert das Orchester eine weitere Originalkomposition, welche die wechselvolle deutsch-französische Geschichte thematisiert.

Ein weiteres Highlight des Konzerts ist der Auftritt der Sängerin Steffi Siepe mit ihrer Interpretation des bekannten geistlichen Lieds „Von guten Mächten“. Mit Ralf Sasse konnte ein Sänger gewonnen werden, der das Publikum mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen begeistern wird. In „80er KULT(tour) 2“ und „I´d do Anything for Love“ werden Steffi Siepe und Ralf Sasse gemeinsam mit dem Orchester ihr Können unter Beweis stellen.

Zwei klangvolle Konzertmärsche, ein Medley aus dem Musical „Tanz der Vampire“ und mitreißende Filmmusik aus „Fluch der Karibik – Am Ende der Welt“ runden das Konzertprogramm ab.

Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS gefördert. Mit dem Förderprogramm IMPULS soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden.

Karten sind an der Abendkasse und beim Musikverein Bremke zum Preis von 8€ für Erwachsene erhältlich. Der Eintritt unter 18 Jahren ist frei. Es gelten die aktuellen Vorschriften der Corona-Schutzverordnung: 3G. Für getestete Besucher gilt: der Schnelltest darf nicht älter als 6 Stunden sein.

Reservierungen für Karten werden unter der Email-Adresse info@musikverein-bremke.de entgegengenommen.

