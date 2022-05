Ausstellung in der Südwestfälischen Galerie im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen

In diesem Jahr wäre der aus Schmallenberg stammende Künstler Carl Siebert 100 Jahre alt geworden. Um den Künstler und sein Werk zu ehren, präsentiert das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, in Kooperation mit dem Museumsverein des Schieferbergbau- und Heimatmuseums Holthausen die Ausstellung „100 Jahre Carl Siebert – Ein Suchender“ in der Südwestfälischen Galerie in Holthausen.

Die von Saskia Holsträter, der Leiterin des städtischen Kulturbüros, kuratierte Ausstellung präsentiert ab dem 21. Mai Werke des in Schmallenberg sehr bekannten Künstlers, die bislang vor Ort noch nicht gezeigt wurden. Gisela Dickel, Leihgeberin und Nichte von Carl Siebert, hat die Zeichnungen, Grafiken und Gemälde zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Verwandter, Ulrich Brüggemann hat Porträtfotos, Skizzenbücher und Dokumente aus dem Nachlass des im Jahr 2012 verstorbenen Siebert beigesteuert. „Durch die enge Zusammenarbeit mit den beiden habe ich sehr persönliche Einblicke in das Leben und den Charakter von Carl Siebert und damit wertvolle Hintergründe zu seiner Arbeit bekommen“, berichtet Saskia Holsträter, die eine Auswahl der Werke getroffen hat, um thematische Schwerpunkte und gleichzeitig den Facettenreichtum im Schaffen Sieberts herauszustellen. „Neben gesellschaftskritischen Ansätzen lassen sich in den Arbeiten immer wieder auch die humorvolle Seite Sieberts und seine Hingabe zur Kunst erkennen.“, erklärt Holsträter weiter.

Die Ausstellung ist bis zum 21. Juni während der Öffnungszeiten des Museums in der Südwestfälischen Galerie zu sehen. Zur Eröffnung am 21. Mai um 15 Uhr wird der stellvertretende Bürgermeister Dietmar Albers die Anwesenden begrüßen, bevor die Kuratorin eine Einführung in das Werk und die Ausstellung gibt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Dorothea Bach an der Harfe. Der Eintritt in die Sonderausstellung und in das Museum ist an diesem Tag frei. Öffnungszeiten während des Ausstellungszeitraums: Mi./Fr./Sa.: 14-17 Uhr, So. und an Feiertagen: 10-13 Uhr, Schieferbergbau und Heimatmuseum Holthausen, Kirchstraße 7, 57392 Schmallenberg. Weitere Informationen auf www.museum-holthausen.de.