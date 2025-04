100 Aktive und super Platzierungen

An den letzten beiden Wochenenden hat die Saison für die Briloner RhönradturnerInnen wieder gestartet. Bei den Kreismeisterschaften in Brilon konnten die fast 70 TurerInnen aus Brilon zeigen, was sie über den Winter trainiert haben. Es wurden viele neue Elemente, Schwierigkeitsteile und Sprünge gezeigt. Seit diesem Jahr muss in allen Altersklassen nach den neuen internationalen Wertungsbestimmungen geturnt werden, welche deutliche Herausforderungen für die Turnerinnen bedeuten. Insbesondere wird mehr Vielseitigkeit und eine Steigerung der Schwierigkeit gefordert.

Neue Wertungsbestimmungen

Ganz besonders freut sich die Abteilung über den weiterhin enormen Zulauf und darf viele neue Turnerinnen bei ihrem ersten Wettkampf begrüßen: Lotte Becker, Laurin Sprink, Emilia Funke, Emily Schröder, Pauline Rummel, Jette Schlüter, Emma Kaiser, Anna Becker und Mathea Trögeler.

Das Besondere bei den Kreismeisterschaften in Brilon war, dass dort die ganze Breite des Rhönradturnens zu sehen war: von 4-36 Jahren, von den Anfängern, die erst seit ein paar Wochen im Verein sind bis zu den Teilnehmern der WM-Qualifikationen, von Spirale-Anfängern bis zur fast maximalen Schwierigkeit in der Spirale, von einfachen „übers-Rad-Springen“ bis zum gestreckten Salto mit ganzer Schraube. Diese Vielfalt konnten auch die rund 400 Zuschauer bestaunen.

Ganz besonders freuten sich die Röhnradturnerinnen über die vielen Zuschauer und die engagierten Eltern, die jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen.

Kreismeisterschaften

Aus Brilon belegten Platzierungen auf dem Treppchen:

Anfänger A 2019 und jünger: 1. Thea Rummel, 3. Lotte Becker

Anfänger A 2018 und älter: 1. Emilia Funke, 2. Jette Schlüter, 3. Pauline Rummel

Anfänger B 2014 und jünger: 2. Charlotte Rummel, 3. Emilia Köster

Hobbyturner C: 1. Silvia Rummel, 2. Anke Becker, 3. Emma Dross

Nachwuchs 7/8: 1. Luise Holthaus, 2. Elsa Becker

Nachwuchs 9/10: 1. Ella Becker, 2. Thea Hillebrand, 3. Ella Walters

Nachwuchs 11/12: 1. Ronja Krüger

Altersklasse 13/14: 1. Ida Kelm, 2. Paula Balkenhol, 3. Pia Bohle

Altersklasse 15/16: 2. Gywn Krämer, 3. Celina Köster

Altersklasse 17/18: 2. Elif Kantar

Altersklasse 19+: 1. Jamie Krämer, 2. Inken Albaum

Bundesklasse:

B12: 1. Charlotte Hoffmann

B13/14: 1. Pia Steinkemper, 3. Sophie Beel, 4. Aylin Wojtech

B13/14: 1. Sophie Beel, 3. Gwyn Krämer

B15/16: 1. Svea Tillisch, 2. Enno Witiska

B17/18: 1. Thea Mielke

und viele weitere Top Platzierungen in den Zusatzdisziplinen Sprung und Spirale.

NRW-Meisterschaften

Ein Wochenende zuvor traten acht Turnerinnen und Turner der Bundesklasse bei den NRW-Meisterschaften in Essen an, um dort die Punkte für die Qualifikation zu den Norddeutschen Meisterschaften zu holen. Die zu erreichende Punktzahl wurde wieder auf das Niveau von vor der Pandemie gesetzt, sodass die Anspannung dementsprechend groß war. Doch die Briloner hatten einen hervorragenden Tag erwischt und konnten in fast allen Disziplinen und Altersklassen Top-Wertungen holen und sicherten sich somit die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften! Ganz besonders freuen sich die Trainerinnen Marie Kraft, Franziska Kraft und Silvia Rummel darüber, dass Brilon für jeden Turner eine Medaille mit nach Hause nehmen konnte.

Im Anschluss fanden die Schülermannschaftsmeisterschaften statt, zu denen Brilon eine Mannschaft stellte und sich den Sieg gegen acht weitere Teams sicherte!

Ein großer Dank galt dabei auch den Kampfrichtern Andrea Flucht und Inken Albaum!

Die Platzierungen im Einzelnen:

B12: 2. Charlotte Hoffmann

B13/14: 1. Sophie Beel, 3. Pia Steinkemper, 4. Aylin Wojtech

B15/15: 1. Svea Tillisch

B17/18: 2. Thea Mielke

B19+: 1. Marie Kraft

Mannschaft: 1. Platz!