100.000 Euro zur Stärkung des Ehrenamtes

NRW-Stiftung fördert Kooperationsprojekt von Sauerländischem Gebirgsverein und Westfälischem Heimatbund

Vereine sind noch immer eine wichtige Säule des Gemeinwesens. Dabei haben sie zunehmend Schwierigkeiten,

Leitungspositionen zu besetzen. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, nimmt angesichts wachsender bürokratischer und rechtlicher Anforderungen, aber auch veränderter Lebensmodelle ab. Um die Frage nach der Zukunft des Ehrenamtes zu beantworten, hat der Sauerländische Gebirgsverein e.V. (SGV) das Pilotprojekt „Zukunft des Ehrenamtes in Südwestfalen sichern“ in Kooperation mit dem Westfälischen Heimatbund e. V. (WHB) initiiert. Die NRW-Stiftung stellt für die erste Projektphase bis zu 100.000 Euro zur Verfügung.

„Vereinsarbeit braucht einen Qualitätssprung, um effektiv zu sein, Nachwuchsfragen zu lösen und Handlungsfähigkeit zu bewahren“, so SGV Präsident Thomas Gemke. „Unser Fokus richtet sich bewusst auf die Zielgruppen, denn das Ehrenamt muss auf sie und ihre Bedarfe zugeschnitten werden und nicht umgekehrt. Dabei dienen uns die Wanderabteilungen des SGV und die Mitgliedsvereine des WHB mit ihrer breit gefächerten Vereinskultur als Bezugsrahmen.“

„Das Pilotprojekt möchte verbandsübergreifend Lösungen entwickeln, denn das Thema Nachwuchsgewinnung und Vorstandsnachfolge bewegt Vereine unabhängig von ihrem thematischen Fokus“, so WHB-Vorsitzender Matthias Löb. „Es geht uns um übertragbare Empfehlungen für eine krisensichere Ehrenamtsarbeit, die zugleich zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen – ein Vorhaben mit Ausstrahlung weit über Südwestfalen hinaus.“

Zunächst sollen eine Strukturuntersuchung und Zielgruppenanalyse eine aktuelle, fundierte Wissensgrundlage schaffen, auf denen die Folgemodule dann passgenau aufsetzen können. Neben einer Auswertung vorhandener Studien sollen umfassende Erhebungen bei (potenziellen) Ehrenamtlichen sowie Experteninterviews durchgeführt

werden. Ziel ist es, einen Überblick und eine aussagekräftige Bewertung über die Struktur der Mitglieder und insbesondere der Ehrenamtlichen in SGV und WHB zu erhalten. Daraus sollen konkrete Strategien abgeleitet und ein Handlungsrahmen entwickelt werden. In einem weiteren Schritt werden dann in einer zweiten Phase die konzipierten Maßnahmen an ausgewählten Vereinen erprobt und evaluiert. Das 2022 startende und auf drei Jahre angelegte Projekt wird durch die ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH sowie eine Lenkungsgruppe begleitet, in welcher die Projektpartner und weitere Verbände vertreten sind.

„Ehrenamtliches Engagement hat einen wichtigen Stellenwert für viele gemeinnützige Anliegen in unserer Gesellschaft. Wir können deshalb auf den unermüdlichen Einsatz der vielen Engagierten nicht verzichten. Die NRW-Stiftung fördert dieses Projekt des SGV und WHB, damit gemeinsam mit allen Beteiligten praxisnahe Strategien entwickelt werden, die für möglichst viele Vereine übertragbar sind“, unterstreicht der Präsident der NRW-Stiftung, Eckhard Uhlenberg.

Setzen sich gemeinsam für die Stärkung und Entwicklung des Ehrenamts ein (v.l.n.r.): Thomas Gemke (SGV Präsident), Eckhard Uhlenberg (Präsident der NRW-Stiftung), Dr. Silke Eilers (WHB-Geschäftsführerin) und Christian Schmidt (SGV Geschäftsführer)