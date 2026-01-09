10 Stunden, 84 Orte, 4.000 Höhenmeter – eine Tour, die verbindet

Jens Voege aus Nordenau umrundet alle Dörfer Schmallenbergs

Welcher Streckenabschnitt ist gemeint, wenn von 207 Kilometern und 4.000 Höhenmetern die Rede ist? Das ist die Tour, die Schmallenberg mit all seinen 83 Dörfern verbindet. Und genau diese Strecke hat Jens Voege aus Nordenau am 31. August 2025, dem Sonntag der Schmallenberger Woche, in beeindruckenden 10 Stunden und 10 Minuten absolviert.



Der helle Wahnsinn? „Für mich nicht!“, sagt der 62-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Ich liebe das Radfahren – und die Idee, die Dörfertour an einem Tag zu schaffen, hatte ich schon 2018.“ Seither hat ihn der Gedanke nicht mehr losgelassen. Routenplanung, Kartenstudium, Höhenprofile, Ausrüstung – alles wurde sorgfältig vorbereitet. „Ich wollte wirklich jedes Dorf durchfahren – ohne Sackgassen, ohne Umwege und ohne ein Stück doppelt zu fahren“, erzählt Voege. Als die Schmallenberger Woche 2025 unter dem Motto „84 Orte – miteinander eine Stadt“ stand, war für ihn klar: Jetzt oder nie! Er wollte ein Zeichen setzen – ein sportliches Symbol für Zusammenhalt. „84 Orte miteinander zu verbinden – und das im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren – das war mein Ziel.“



Natürlich kam auch die Frage nach dem richtigen Rad auf. „Ein E-Bike? Auf keinen Fall!“, lacht Voege. „Kein Akku der Welt würde die Strecke ohne Nachladen schaffen. Mein biologischer Akku funktioniert zum Glück noch bestens.“ Seine Wahl fiel auf ein Cycle-Cross-Rad – ein robustes Rennrad mit breiteren Reifen, ideal für die Mischung aus Asphalt und Schotterwegen, die das Sauerland zu bieten hat. Dass Jens Voege ein Mann mit Leidenschaft für Bewegung ist, merkt man sofort. Der gelernte Kfz-Meister hat nicht nur ein Herz für Motoren, sondern vor allem für alles, was auf zwei Rädern rollt. Er fährt das ganze Jahr Rad – bei Sonne, Wind und Regen. Und wenn im Hochsauerland einmal so viel Schnee liegt, dass selbst die besten Reifen an ihre Grenzen kommen, steigt er einfach auf die Skier um. Stillstand ist für ihn keine Option.

Quelle: Jens Voege

Begeisterung für den Radsport liegt in der Familie



Seit vielen Jahren ist er im Radsport aktiv, hat an zahllosen Wettkämpfen teilgenommen und dabei so manche Platzierung eingefahren. Die Begeisterung für den Radsport liegt in der Familie: Sohn Lennart Voege (25) hat Talent und Ehrgeiz des Vaters geerbt und fährt inzwischen im Profibereich. Anfang 2026 wechselt Lennart und startet in einem neuen internationalen Team durch – ein Moment, der den Vater sichtlich bewegt. „Da platzt einem schon ein bisschen das Herz – vor Freude, versteht sich“, sagt Jens Voege mit einem Lächeln.



Zurück zur Tour: „Die Strecke war nicht das Problem – die Höhenmeter waren’s!“, lacht er. „Hier im Sauerland geht’s bekanntlich ständig rauf und runter.“ Trotz Anstrengung blieb Zeit, den Blick schweifen zu lassen – über Täler, Wälder und Dörfer. Gestartet um 7.30 Uhr, fuhr er meist allein durch die morgendliche Stille. „Ich habe kaum Leute oder Autos gesehen – die waren wohl alle schon auf der Schmallenberger Woche“, witzelt er. Umso größer war der Empfang, als er schließlich in Schmallenberg eintraf: Bürgermeister Burkhard König, ein Team der Aktionsgemeinschaft Schmallenberg e.V. und zahlreiche Nordenauer sowie Familie und Freunde begrüßten ihn mit Applaus und Begeisterung. „Ich hatte das Vorhaben gar nicht groß angekündigt“, erzählt Voege bescheiden. „Man weiß ja nie, was passiert – eine Panne, ein Plattfuß, ein Sturz. Aber es lief alles perfekt.“ Sein Geheimnis? „Flickzeug, Multitool, Verpflegung – und jede Menge Muskelkraft, Leidenschaft und einer guten Portion Sauerländer Willen. Und so wurde aus einer sportlichen Idee eine symbolische Fahrt: Ein Mann, ein Rad – und 84 Orte, die zeigen, was Schmallenberg ausmacht. Ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Leidenschaft und die Liebe zur Heimat.