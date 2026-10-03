10. Schmallenberger Ausbildungs- und Jobmesse: Zukunft zum Anfassen

Wenn sich am 9. und 10. Oktober 2026 die Türen der Stadthalle Schmallenberg öffnen, geht eine besondere Erfolgsgeschichte in die nächste Runde: Die Schmallenberger Ausbildungs- und Jobmesse feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Was einst als Plattform für die Berufsorientierung vor Ort begann, hat sich zu einer der wichtigsten Veranstaltungen für die Fachkräftesicherung in der Region entwickelt. In diesem Jahr präsentieren knapp 60 Ausbildungsbetriebe, Institutionen und Arbeitgeber die vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten am Wirtschaftsstandort Schmallenberg.

Unter dem Motto „Eine Messe zum Ausprobieren und Mitmachen“ können Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Berufseinsteiger und Interessierte zahlreiche Ausbildungsberufe, Karrierewege und Unternehmen kennenlernen. Der direkte Kontakt zu Ausbilderinnen und Ausbildern, Auszubildenden und Unternehmensvertretern macht die Messe seit Jahren zu einem besonderen Erlebnis. Viele der teilnehmenden Unternehmen bieten praktische Mitmachaktionen an und ermöglichen so authentische Einblicke in den Arbeitsalltag verschiedener Berufe. Dieses Konzept prägt die Veranstaltung seit vielen Jahren und hat maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen.

Ausprobieren und Mitmachen

Die Bandbreite der vertretenen Branchen spiegelt die wirtschaftliche Stärke Schmallenbergs wider. Vom Handwerk über Industrie und produzierendes Gewerbe bis hin zu Handel, Tourismus, Gesundheitswesen, Dienstleistung und öffentlichem Dienst reicht das Angebot. Die Messe zeigt eindrucksvoll, dass junge Menschen ihre berufliche Zukunft nicht in der Ferne suchen müssen, sondern direkt vor ihrer Haustür im Schmallenberger Sauerland attraktive Perspektiven finden können.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Für den Vorsitzenden von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ), Tobias Richter steht dabei eine Botschaft im Mittelpunkt: Junge Menschen werden in den heimischen Unternehmen dringend gebraucht. „Unsere Betriebe suchen nicht einfach nur Auszubildende. Sie suchen Menschen, die mit ihren Ideen, ihren Talenten und ihrem Engagement die Zukunft unserer Region mitgestalten möchten. Die Schmallenberger Ausbildungs- und Jobmesse zeigt, welche Chancen sich direkt vor Ort bieten und wie vielfältig die Wege ins Berufsleben bei uns heute sind.“

Talente, Ideen, Engagment

Die von SUZ ausgerichtete Messe richtet sich längst nicht mehr ausschließlich an Schülerinnen und Schüler. Auch Eltern, Quereinsteiger, Berufsrückkehrer und alle, die sich über den Wirtschaftsstandort Schmallenberg und über die Beschäftigungsmöglichkeiten hier informieren möchten, sind herzlich eingeladen. Neben Informationen zu Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen bieten zahlreiche Unternehmen Einblicke in ihre Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. So sind in den letzten Jahren immer wieder auch Erwachsene Messebesucher in den Austausch mit Arbeitgebern und zu einem neuen Job gekommen. Gleich zu Anfang der Messe stehen auf einem gemeinsamen Stand Vertreter der Arbeitsagentur, der IHK, der Handwerkskammer Südwestfalen und der Kreishandwerkerschaft allen Besuchern als Ansprechpartner zur Verfügung, um in allen Fragen zu beraten und weiterzuhelfen.

Ein wichtiger Bestandteil des Messekonzeptes ist seit einigen Jahren die digitale Ergänzung durch die AzubMe-App. Damit können sich Jugendliche bereits vor dem Messebesuch über Ausbildungsangebote informieren und unkompliziert mit Unternehmen in Kontakt treten. Die digitale Vernetzung ergänzt die persönlichen Gespräche auf der Messe und erleichtert den ersten Schritt in Richtung Ausbildung oder Praktikum.

Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schmallenberg

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein attraktives Gewinnspiel speziell für die Schülerinnen und Schüler geben. Sie können von den auf der Messe ausstellenden Unternehmen Lose erhalten als Dankeschön für ehrliches Interesse, interessierte Gespräche und gute Vorbereitung. Die Lose sind an beiden Messetagen erhältlich.

Dass die Ausbildungs- und Jobmesse mittlerweile ihr zehnjähriges Jubiläum feiern kann, ist vor allem dem Engagement der teilnehmenden Unternehmen, Schulen, Institutionen und Unterstützer zu verdanken. „Jahr für Jahr investieren sie Zeit, Ideen und Kreativität, um jungen Menschen Orientierung zu geben und gleichzeitig die Zukunft ihrer Betriebe zu sichern,“ lobt Tobias Richter. „Die Veranstaltung ist damit weit mehr als eine Messe: Sie ist ein gemeinsames Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schmallenberg und zu den Menschen, die ihn künftig prägen werden.“

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Die 10. Schmallenberger Ausbildungs- und Jobmesse am 9. und 10. Oktober bietet die ideale Gelegenheit, Berufe kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und vielleicht sogar den Grundstein für den eigenen Berufsweg zu legen. Geöffnet ist die Messe am Freitag, den 09.10., dem „Tag der Schulen“ von 08.30 Uhr bis 13.30 Uhr und am 10.10. von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Wer wissen möchte, welche Möglichkeiten die heimische Wirtschaft bietet, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Weitere Informationen zur Messe, zu den Ausstellern und den Ausbildungsangeboten gibt es auf der Messehomepage www.schmallenberg-ausbildungsmesse.de