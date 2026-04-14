10. Mescheder Oldtimerausfahrt lädt im Rahmen des Stadtfestes zur entspannten Sauerland-Tour ein

Jetzt noch anmelden zum gemeinsamen Old- und Youngtimer-Erlebnis!

Oldtimerfans und Autofreunde aufgepasst: Am Sonntag, 10. Mai, findet in Meschede die mittlerweile 10. Oldtimerausfahrt statt. Die beliebte Veranstaltung bringt erneut Liebhaberinnen und Liebhaber klassischer Fahrzeuge aus der gesamten Region zusammen. Ob Ford aus den 50er-Jahren, Mercedes aus den 70ern, Golf I oder noch ältere Modelle – auf dem Stiftsplatz in Meschede präsentieren sich automobile Highlights aus verschiedenen Jahrzehnten.

Wer ein solches „Schätzchen“ besitzt, kann sich noch bis zum 7. Mai zur Teilnahme anmelden und Teil der besonderen Ausfahrt werden. Die rund 90 Kilometer lange Strecke führt durch die reizvolle Landschaft des Sauerlands. Dabei steht nicht der Wettbewerb im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis und die Freude am Fahren.

Ab 13.30 Uhr treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf dem Stiftsplatz ein. Dort werden die Startunterlagen ausgegeben. Besucherinnen und Besucher haben bis zum Start die Gelegenheit, die Oldtimer aus nächster Nähe zu betrachten. Um 14.30 Uhr startet das erste Fahrzeug – begleitet von einer Moderation, die interessante Details zu den einzelnen Fahrzeugen liefert. Ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen Ausfahrt ist der Zwischenstopp am DampfLandLeute-Museum in Eslohe. Dort bietet sich Gelegenheit für eine Pause sowie für den Austausch unter Gleichgesinnten in besonderer Atmosphäre.

Gegen 17 Uhr wird das erste Fahrzeug am Gasthaus Stimm-Stamm zwischen Meschede und Warstein erwartet. Zum Abschluss der Veranstaltung sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort zu einem kleinen Imbiss eingeladen, bevor die individuelle Heimreise angetreten wird.

Informationen zur Mescheder Oldtimerausfahrt sowie das Anmeldeformular sind erhältlich unter www.meschede.de/oldtimer. Die Anmeldung ist bis zum 7. Mai per E-Mail an n.linn@stadtmarketing-meschede.de möglich.