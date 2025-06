10 Jahre Volksbank Sauerland Sommerfestival

Jubiläumsausgabe startet am 17. Juli mit fünf hochkarätigen Konzertabenden

Schmallenberg feiert Kultur, Musik und Gemeinschaft! Das beliebte Volksbank Sauerland – Sommerfestival geht in diesem Sommer in sein zehntes Jahr – und das wird gebührend gefeiert. Ab dem 17. Juli verwandelt sich der Paul-Falke-Platz neben der Stadthalle immer donnerstags ab 19:00 Uhr in eine lebendige Bühne für Musikfans, Familien, Freunde und Gäste aus der ganzen Region. Der Eintritt bleibt wie immer frei, lediglich der Festival-Trinkbecher muss einmalig erworben werden.

In der Jubiläumsausgabe erwarten das Publikum gleich fünf unvergessliche musikalische Abende:

• 17. Juli: Schlager Mallorca Abend – ein stimmungsvoller Auftakt mit Sommerhit-Garantie

• 24. Juli: Kontrollverlust – Rock`on – bekannte Songs im Festivalstil

• 31. Juli: Acoustica – feinster akustischer Sound und bekannte Hits in neuem Gewand

• 07. August: The Stars of Rock – Rockklassiker und Festivalfeeling pur

• 14. August: Ö-Band – die wohl überzeugendste Grönemeyer-Tribute-Show Deutschlands

Jede Woche ein neues musikalisches Erlebnis – und das inmitten der Schmallenberger Innenstadt. Gerade der letzte Abend am 14. August wird ein besonderes Highlight des Jubiläumsfestivals: Die Ö-Band, die deutschlandweit nur an wenigen exklusiven Terminen auftritt, bringt die größten Hits von Herbert Grönemeyer authentisch und mitreißend auf die Bühne. Dass einer dieser seltenen Auftritte ausgerechnet in Schmallenberg stattfindet, ist kein Zufall: „Das Volksbank Sauerland Sommerfestival ist ein echtes Herzensprojekt. Seit zehn Jahren zeigen wir mit den Open Air Konzerten, was regionale Verantwortung für uns bedeutet: Präsenz, Partnerschaft und die klare Haltung, Kultur und Gemeinschaft aktiv mitzugestalten“, betont Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Heimische Vereine bewirten an allen Abenden die Gäste mit kühlen Getränken – und können damit ihre Vereinskassen aufbessern. Ein Beispiel dafür, wie das Festival auch das ehrenamtliche Engagement in der Region stärkt.

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es unser Selbstverständnis, nicht nur wirtschaftlich zu fördern, sondern auch gesellschaftlich und kulturell Verantwortung zu übernehmen“, so Frank Segref weiter. „Zum Jubiläum haben wir gemeinsam mit dem Veranstalter bewusst auf Qualität und Vielfalt gesetzt. Jede Band ist ein echtes Highlight.“

Veranstalter Sascha Deussen unterstreicht: „Das Festival lebt von der Region – und gibt der Region etwas zurück. Das war von Anfang an unser Ziel. Zum zehnten Jubiläum planen wir darüber hinaus noch einige besondere Überraschungen, die genau darauf einzahlen.“

Was genau geplant ist, bleibt vorerst geheim – aber sicher ist: Das Jubiläumsfestival wird nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich ein Höhepunkt des Sommers 2025. Weitere Informationen unter www.voba-sommerfestival.de!

________________________________________

Save the Dates:

Donnerstags, 17.07. bis 14.08.2025 – jeweils ab 19:00 Uhr auf dem Paul-Falke-Platz Schmallenberg

Eintritt frei – Getränke durch heimische Vereine – Musik für alle.

Jubiläumsausgabe mit vielen Überraschungen – ein Sommer voller Highlights