1.000 Mitglieder, 19 Einheiten und eine starke Jugendfeuerwehr

Stadtbrandinspektor Jürgen Schneider berichtet über die Entwicklung der Feuerwehr Schmallenberg

Die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg ist nicht nur für Brände, Verkehrsunfälle und technische Hilfeleistungen zuständig. Sie ist zugleich eine der größten ehrenamtlichen Organisationen im Stadtgebiet. Stadtbrandinspektor Jürgen Schneider gab jetzt, im Rahmen der Stadtratssitzung am Donnerstag der Woche (17.5. 2026) einen umfassenden Einblick in die personelle Stärke, die Ausstattung und die aktuellen Aufgaben der Feuerwehr.

Insgesamt gehören der Feuerwehr Schmallenberg mehr als 1.000 Menschen an. Neben den aktiven Einsatzkräften zählen dazu die Unterstützungsabteilung, die Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Nachwuchses: Rund 210 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren engagieren sich in der Jugendfeuerwehr.

Die Unterstützungsabteilung bietet Menschen eine Möglichkeit, sich auch außerhalb des unmittelbaren Einsatzdienstes einzubringen. Dazu gehören beispielsweise Erzieher, die bei der Jugendarbeit helfen, oder erfahrene Feuerwehrleute im Ruhestand, die sich um Fahrzeuge und andere organisatorische Aufgaben kümmern. In der Ehrenabteilung sind rund 156 ehemalige aktive Feuerwehrangehörige zusammengeschlossen.

Quelle: Feuerwehr Schmallenberg Wehrleitung der Feuerwehren der Stadt Schmallenberg: Michael Gamm, Jürgen Schneider, Peter Saßmannshausen.

Rund 40 Fahrzeuge für 19 Einheiten

Die Feuerwehr ist mit ihren 19 Einheiten im gesamten Schmallenberger Stadtgebiet vertreten. Dafür steht ein umfangreicher Fahrzeugpark mit rund 40 Fahrzeugen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Löschfahrzeuge, Hilfeleistungslöschfahrzeuge, zwei Drehleitern, ein Wechselladerfahrzeug mit verschiedenen Abrollbehältern sowie Fahrzeuge für Wassertransport, Logistik und besondere Gefahrenlagen.

Ein Abrollbehälter ist beispielsweise mit umfangreichem Schlauchmaterial ausgestattet, das in kurzer Zeit über eine weite Strecke verlegt werden kann. Dies ist besonders bei Waldbränden oder bei Einsätzen außerhalb geschlossener Ortschaften wichtig.

Zur Ausstattung gehört außerdem ein Erkundungsfahrzeug des Bundes, mit dem atomare, biologische und chemische Gefahren gemessen werden können. Auch im Katastrophenschutz und bei überörtlichen Einsätzen übernimmt die Schmallenberger Feuerwehr Verantwortung.

Hilfe endet nicht an der Stadtgrenze

Die Einsatzkräfte sind nicht nur innerhalb des Stadtgebietes tätig. Die Feuerwehr Schmallenberg stellt auch Einheiten für die überörtliche Hilfe im Hochsauerlandkreis. Ein solcher Verband kann mit zahlreichen Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen ausrücken.

Wie wichtig diese Zusammenarbeit ist, zeigte sich unter anderem bei der Hochwasserkatastrophe 2021. Auch bei großen Waldbränden und anderen besonderen Schadenslagen werden Feuerwehren über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg eingesetzt.

Ausbildung als dauerhafte Aufgabe

Damit die ehrenamtlichen Feuerwehrleute auf die unterschiedlichen Einsatzlagen vorbereitet sind, ist eine umfangreiche Aus- und Fortbildung erforderlich. Zum regelmäßigen Programm gehören unter anderem Fahrsicherheitstrainings, Maschinistenausbildungen, technische Hilfeleistung sowie Fortbildungen für Atemschutzgeräteträger.

Hinzu kommen Pflichtunterweisungen zur Unfallverhütung, Fahrerbelehrungen, Dienstbesprechungen und größere Ausbildungsveranstaltungen. Allein an den zentralen Fortbildungen nehmen jeweils zahlreiche Feuerwehrangehörige aus dem gesamten Stadtgebiet teil.

Neue Fahrzeuge und persönliche Schutzausrüstung

Die Stadt Schmallenberg investiert weiter in die Ausstattung ihrer Feuerwehr. Mehrere neue Fahrzeuge befinden sich bereits in der Beschaffung oder sollen in nächster Zeit ausgeliefert werden. Dazu zählen unter anderem Mannschaftstransport-, Logistik- und Tanklöschfahrzeuge sowie eine Drehleiter.

Die langen Lieferzeiten stellen die Feuerwehr allerdings vor besondere Herausforderungen. Teilweise müssen Fahrzeuge über mehrere Jahre im Voraus geplant und bestellt werden. Verzögerungen bei den Herstellern erschweren zusätzlich die verlässliche Erneuerung des Fuhrparks.

Ein weiteres großes Projekt ist die neue persönliche Schutzausrüstung. Nach der bereits erfolgten Beschaffung neuer Feuerwehrstiefel wird auch die Einsatzkleidung vollständig erneuert. Als nächster Schritt sollen die Helme nach und nach ausgetauscht werden.

Zugleich richtet sich der Blick auf die Feuerwehrgerätehäuser. Gemeinsam mit der Verwaltung, dem Gebäudemanagement und den einzelnen Einheiten wird geprüft, wo Sanierungen, Umbauten oder Neubauten notwendig sind.

Digitalisierung verbessert die Einsatzbereitschaft

Auch bei der Feuerwehr spielt die Digitalisierung eine zunehmend wichtige Rolle. Ein neu eingeführtes Ticketsystem sorgt dafür, dass technische Probleme, Reparaturen und notwendige Arbeiten an Fahrzeugen oder Geräten zentral erfasst und bearbeitet werden können.

Zusätzlich zu den digitalen Meldeempfängern wurde ein weiteres Alarmsystem eingerichtet. Es alarmiert die Einsatzkräfte innerhalb weniger Sekunden und übermittelt wichtige Informationen direkt an die Feuerwehrleute und in die Einsatzfahrzeuge. Auch die Gerätehäuser wurden mit moderner Informationstechnik, schnellen Internetanschlüssen und WLAN ausgestattet.

Von großer Bedeutung ist zudem der hauptamtliche Gerätewart. Er kümmert sich um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge, die Prüfung und Wartung der Ausrüstung, die Logistik sowie zahlreiche weitere Aufgaben. Angesichts der Größe des Fuhrparks und der Vielzahl der Geräte ist dies nach den Worten Schneiders eine echte Mammutaufgabe.

Jugendfeuerwehr bleibt das stärkste Fundament

Die Jugendfeuerwehr ist für Jürgen Schneider eine der wichtigsten Säulen der Zukunftssicherung. Die hohe Zahl junger Mitglieder zeigt, dass die Feuerwehr in Schmallenberg weiterhin attraktiv ist.

Langfristig könnte auch die Gründung einer Kinderfeuerwehr zum Thema werden. Eine solche Abteilung würde jedoch zusätzliche Betreuer und pädagogisch geschulte Unterstützer benötigen. Die Arbeit mit Kindern könne nicht allein von den bereits stark geforderten Einsatzkräften übernommen werden.

Wie groß das Interesse an der Feuerwehr ist, zeigte ein Tag der offenen Tür, zu dem nach Angaben Schneiders mehrere Tausend Besucher kamen. Auch die anschließende Abendveranstaltung wurde trotz schlechten Wetters gut angenommen. Viele Vereine, Gastronomen und weitere Partner aus dem Stadtgebiet trugen zum Erfolg bei.

Ehrenamt, auf das sich die Stadt verlassen kann

Der Bericht von Stadtbrandinspektor Jürgen Schneider machte deutlich, welche Leistungen hinter der Feuerwehr Schmallenberg stehen. Die Einsatzkräfte investieren viel Zeit in Übungen, Lehrgänge, Gerätepflege, Jugendarbeit und Organisation – zusätzlich zu den eigentlichen Einsätzen.

Wenn es brennt, ein Fahrzeug verunglückt, ein Baum die Straße blockiert oder eine andere Gefahr droht, sind sie zur Stelle. Dass dies im weitläufigen Schmallenberger Stadtgebiet rund um die Uhr möglich ist, beruht vor allem auf dem Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Feuerwehrleute.