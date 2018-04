In den Frühling wandern

Schmallenberg. Frisches Grün und mildes Wetter machen im Frühling Lust auf ausgedehnte Wandertouren. Bei der Frühlingswanderwoche der Sauerländer Wandergasthöfe vom 18. bis zum 25. April 2018, laden insgesamt fünf Touren von neun bis maximal 15 Kilometern ein, dem Frühling entgegenzugehen.

Die von den Wirtinnen und Wirten ausgearbeiteten Touren führen in diesem Jahr am Donnerstag zum jeweiligen Lieblingsort, am Freitag gemeinsam mit allen Wanderwochen-Teilnehmern durch den historischen Stadtkern Schmallenbergs und zum Kloster Grafschaft. Samstags trifft man sich in regionalen Gruppen zur „Nachbar-Tour“ und der Sonntag dient der puren Erholung. Am Montag führt die gemeinsame Tour über etwa 11 Kilometer von Langewiese aus zu einem „Grenzweg“ mitten im Sauerland mit Mittagsrast in der gemütlichen Rothaarsteig-Hütte. Dienstag winkt die Abschlusstour mit Start und Ziel in Bad Fredeburg am Hotel Kleins-Wiese. Nach einer wunderschönen, etwa 10 km langen geführten Tour rund um den Rimberg, finden sich alle Wanderer zum gemütlichem Ausklang mit Mittagsimbiss und Kaffee und Kuchen wieder im Hotel ein.

Geselliges Wandern und Insider-Infos

Gestreift, erkundet und besucht werden dabei sowohl lokale Geheimtipps, bekannte Sehenswürdigkeiten wie auch Etappen der regionalen Top-Wege wie z. B. Rothaarsteig, Sauerland Höhenflug oder Sauerland Waldroute. Zur Mittagsrast werden in urigen Hütten und Unterständen hausgemachte Sauerländer Spezialitäten serviert. Außerdem organisieren die Wirte den bequemen Transport der Teilnehmer vom individuell gebuchten Wandergasthof zum jeweiligen Tagesstart und zurück sowie zum geselligen Abschluss am Samstag. Für 89 € inklusive 5 rustikaler Mittagsrasten, Kaffee und Kuchen amAbschlusstag sowie aller Transfers sind frühjahrshungrige Naturfreunde mit von der Partie. Ihre Unterkunft in einem Wandergasthof nach Wahl buchen sie ergänzend. Kommen sie aus der Region, ist das Wochenpaket auch ohne Übernachtung oder nur an einzelnen Tagen buchbar.

Weitere Infos, Buchung und Anmeldung bei den Wandergasthöfen vor Ort oder bei: Sauerländer Wandergasthöfe e.V., Wanderbüro, Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, Telefon: 0 29 72 – 97 40 53, Telefax: 0 29 72 – 97 40 26, Internet: www.wandergasthoefe.de, e-Mail: info@wandergasthoefe.de.