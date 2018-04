Neue Saison der Nachwuchsserie beginnt mit der ersten Qualifikation am 7. April in Neuenkirchen

Warstein, 29. März 2018 – Parcours frei für Westfalens Nachwuchs-Springreiter: Am 7. April startet die Warsteiner Reitsport-Förderung mit dem ersten Qualifikationsturnier in Neuenkirchen in die Saison 2018. Reitsportlerinnen und Reitsportler bis 18 Jahre können sich von April bis September bei insgesamt zehn Turnieren für das Finale in Warstein qualifizieren.

„Mit unserer Nachwuchs-Förderung leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung der Springsport-Talente“, sagt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei. „Gleichzeitig unterstützen wir die Reitvereine in unserer Heimatregion.“ Die Warsteiner Reitsport-Förderung richtet sich gezielt an Juniorinnen und Junioren der Leistungsklassen S4 und S5 im Reitsportverband Westfalen. Bei zehn Qualifikationsturnieren in der ganzen Region können sich aufstrebende Talente im Stilspringen auf L-Niveau messen. Für die Nachwuchssportler ist das eine tolle Gelegenheit, Turniererfahrung zu sammeln und professionelle Rückmeldung zu ihrem Reitstil zu bekommen. Die drei Juniorinnen und Junioren mit den besten Wertnoten treten Ende September im Finale in Warstein an.

Termine und Standorte der Warsteiner Reitsport-Förderung 2018:

ZRFV Neuenkirchen e.V. 06.-08.04.2018

RV Havixbeck Hohenholte e.V. 01.05 + 04.-06.05.2018

Landwirtschaftl. RV Kalthof e.V. 18.-21.05.2018

RV Wickede-Asseln-Sölde e.V. 07.-10.06.2018

RuFV „Fritz Sümmermann“ e.V. 15.-17.06.2018

RV Rüthen u. Umg. e.V. 22.-24.06.2018

RV Lippe-Bruch Gahlen 30.06.-01.07.2018

ZRuFV Selm-Bork-Olfen e.V. 01.-05.08.2018

ZRFV Waltrop e.V. 07.-12.08.2018

Siegener Reitverein e.V. 13.-16.09.2018

Finale:

Warsteiner Reitverein e.V. 28.-30.09.2018

(Änderungen vorbehalten.)