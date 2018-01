GEFU mit dem Sauerland verbunden

Vom Standort her gibt es für mich keine schönere Ecke in Deutschland

Das Sauerländer Unternehmen GEFU ist eng mit der Region und dem Firmensitz in Eslohe verbunden. „Vom Standort her gibt es für mich keine schönere Ecke in Deutschland.“ verrät Firmeninhaber und Geschäftsführer Rudolf Schillheim gleich in den Einstiegszenen zum brandneuen GEFU-Imagefilm, der anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums 2018 von den Filmemachern Martin & Welz gestaltet und produziert wurde.

Der vierminütige Film zeigt in vielen eindrucksvollen Szenen und Bildern, wie starke Sauerländer Wurzeln und Mut zur Innovation mitten in unserer Region zu nachhaltigem Wachstum und weltweitem Erfolg geführt haben. Prädikat: Sehenswert!

Hier der Link zum Film:

https://www.youtube.com/watch?v=T1xjE5wPo1k