„Remember the Time“ heißt es am Freitag, 18. Mai 2018, in der Stadthalle Attendorn. Der Michael Jackson Tribute-Künstler Sascha Pazdera und seine Formation betreten um 20 Uhr die Bühne, um an den legendären „King of Pop“ zu erinnern.

Sascha Pazdera, Frontsänger der Erfolgs-Produktionen „Memory Tour“, „Circus meets Michael Jackson“, „Moonwalker“, „The Michael Jackson Tribute Show” und „Beat it live“ ist zurück. Jetzt startet er mit seinem neuen Projekt „Remember the time“ und stützt sich dabei auf Michaels Message „Safe the L.O.V.E.“.

Mit seinem Team geht Tribute Artist Sascha Pazdera neue Wege. Musikalisch wird es viele Soloauftritte einiger Musiker geben. Einige Songs werden durch ein großartiges A-Capella-Quartett dargeboten. Darüber hinaus werden einige Stücke im Swingstil präsentiert. Kombiniert mit dem Tanzteam kommt ein Hauch von einer Las Vegas-Revue in die Stadthalle Attendorn. Aber es wird auch die klassischen Moves und Interpretationen geben, die die Fans des unvergessenen Michael Jackson gewohnt waren.

So wird aus dem Konzertabend ein musikalischer Zirkus mit vielen Emotionen. In dieser Show trifft Nostalgie auf Moderne.

Bereits 2016 hatte Pazdera mit Michael Jacksons langjährigem Freund und Choreographen La Velle Smith jr. Zusammen gearbeitet. Seit diesem Jahr gibt es zudem eine Kooperation mit der Gitarristin Jennifer Batten, die auf allen Welttourneen mit dem „King of Pop“ gearbeitet hat.

Karten für die Show in der Stadthalle Attendorn gibt es ab 25,00 € bei der Tourist-Info in der Rathauspassage in Attendorn, im Bürgerbüro, online unter www.tickets.attendorn.de, über die Tickethotline 0180/6050400 (0,20 €/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Minute aus allen Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für diese Veranstaltung sind VIP-Tickets erhältlich. Das VIP-Ticket enthält einen reservierten Parkplatz, einen reservierten Sitzplatz in der ersten Kategorie, sowie Garderobe und kostenfreie Bewirtung ab zwei Stunden vor der Veranstaltung im Stadthallenrestaurant „Lobby“.