Berufsorientierung und heimische Möglichkeiten mal anders

Startbahn Sauerland macht mit Ferienakademie Schüler fit für berufliche Zukunft

Arnsberg/Meschede. Die Städte Arnsberg und Meschede haben gemeinsam mit elf heimischen Un-ternehmen im Jahr 2017 das Projekt „Startbahn Sauerland“ ins Leben gerufen – mit vielfältigen Angeboten zur beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler aus der Region. Im Rahmen des Projekts findet in den kommenden Osterferien am 5. und 6. April eine zweitägige Ferienakademie in der Jugendherberge am Sorpesee in Langscheid statt. Interessierte Jugendliche können sich ab sofort dazu anmelden.

In der Ferienakademie werden die Teilnehmerinnen in Workshops von professionellen Coaches fit für ihre berufliche Zukunft gemacht. In Trainings erarbeiten und reflektieren die Jugendlichen ihre Interessen, Ziele und Stärken für die eigene Berufsorientierung, erweitern ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen für das zukünftige Berufsleben und lernen nicht nur Grundlagen erfolgreicher Teamar-beit kennen, sondern trainieren auch die eigene Teamfähigkeit.

Der Spaß kommt ebenfalls nicht zu kurz. Gemeinsame Aktivitäten wie Kanufahren auf dem See oder ein Besuch im Kletterpark sorgen für Abwechslung und Gelegenheiten, um sich untereinander besser kennenzulernen. Bei der Abendveranstaltung besteht die Möglichkeit, in kleiner, geselliger Runde direkt mit Azubis und Ausbildungsleitern der teilnehmenden Unternehmen zu sprechen. Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer nicht nur Informationen aus erster Hand, sondern können auch erste Kontakte zu den Unternehmen und somit für eine berufliche Zukunft in der Region knüpfen. Das vielseitige Zwei-Tages-Programm ist für die Teilnehmer interessant und spannend gestaltet und macht sie fit für die berufliche Zukunft.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler oder Interessierte ab 16 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 130 Euro inklusive Übernachtung und Verpflegung. Die Plätze sind auf maximal 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Die Anmeldefrist endet am 2. Februar. Weitere Informationen über das Projekt, die teilnehmenden Unternehmen und das Online-Anmeldeformular gibt es unter www.startbahn-sauerland.de im Internet.

Folgende Unternehmen und Sponsoren nehmen teil:

A+E Keller GmbH & Co. KG

AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.

Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co, KG

Gebro Herwig Haustechnik GmbH

Interprint GmbH

ITH GmbH & Co. KG

Klinikum Hochsauerland GmbH

Trilux GmbH & Co. KG

WEPA Hygieneprodukte GmbH

Bürgerstiftung Arnsberg

Bürgerstiftung Meschede