Die drei Musiker Tobias Reisige, Markus Conrads und Anto Karaula sind in einer selbstgewählten Mission unterwegs: Die Befreiung der Blockflöte vom schäbigen Ruf eines Kinderspielzeugs. Am 30. Januar kommen sie nach Schmallenberg. 19:00 Uhr JAZZ AM KAMIN – im kunsthaus alte mühle – Unter der Stadtmauer 4