Rob Daum bleibt bis 2020

Iserlohn – Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL)

haben eine zentrale Position in der sportlichen Leitung mittelfristig

besetzt. Der in der laufenden Spielzeit verpflichtete Cheftrainer Rob Daum

hat seinen Vertrag am Seilersee bis zum Jahr 2020 verlängert. In den

letzten Wochen haben beide Seiten Gespräche über die Zukunft des Clubs und

von Rob Daum geführt und sind zu der Übereinkunft gelangt, die positiv

begonnene Zusammenarbeit fortzusetzen. „Dass Rob Daum ein guter Trainer

und hervorragender Taktiker ist, hat sich bestätigt, auch die Tatsache,

dass er menschlich einen besonderen Zugang zu seinen Spielern zu finden in

der Lage ist. Deshalb haben wir uns entschieden, mit ihm in die Zukunft zu

gehen“, erklärt Wolfgang Brück, der Geschäftsführende Gesellschafter der

Iserlohn Roosters GmbH & Co. KG.

Diese Einschätzung unterstreicht auch Manager Karsten Mende, der Daum im

Oktober an den Seilersee geholt hatte. „Rob ist ein absoluter Fachmann.

Man merkt, dass er in so unterschiedlichen Ligen, mal mit Profis und mal

mit Nachwuchsspielern zusammengearbeitet hat. So ist es ihm gelungen, den

Sport aus den unterschiedlichsten Perspektiven kennen zu lernen. Und diese

Erfahrungen bringt er Tag für Tag in seine alltägliche Arbeit bei uns

ein“, so Mende. Der ehemalige Nationalspieler schätzt vor allem auch das

persönliche Gespräch mit seinem Trainer. „Unsere täglichen intensiven

Gespräche über die Entwicklung unserer Mannschaft und der Roosters

generell liefern uns beiden hervorragende Ansätze, die uns, so hoffen wir,

in unserer Arbeit besser macht.“

Diese Einschätzung teilt auch der 59-Jährige selbst und freut sich auf

eine weitere Zusammenarbeit mit dem Team am Seilersee. „Persönlich bin ich

am Seilersee hervorragend aufgenommen worden, sportlich habe ich eine

Herausforderung gefunden. Dieses Team auch in Zukunft als Trainer zu

begleiten, es gemeinsam mit meinen Co-Trainern und mit Karsten Mende

weiter zu entwickeln, darauf freue ich mich sehr“, so der Kanadier.

Die sportliche Vita von Rob Daum:

Nach seinem Sportstudium an der Universität von Alberta und seiner Zeit im

Universitäts-Hockeyteam entschied sich Daum früh für eine Trainerkarriere.

Die begann in der Juniorenliga von Alberta, führte ihn ab 1986 in die

Saskatchewan Junior Hockey League, bevor er als Co-Trainer und Cheftrainer

seine ersten Schritte in der Western Hockey League, einer der besten

nordamerikanischen Ausbildungsligen, machte. 1995 führte ihn sein Weg an

seine alte Alma Mater. 10 Jahre war er als Cheftrainer der Universität von

Alberta engagiert, wurde fünf Mal Trainer des Jahres, holte einmal den

Titel in der Universitätsliga CIS, bevor er als Coach seinen ersten

Vertrag bei einem Profiverein unterzeichnete. Zwei Jahre stand er für die

Houston Aeros als Cheftrainer an der Bande, ging dann ein Jahr als

Assistenzcoach zum NHL-Club nach Edmonton. Nach zwei weiteren Jahren in

Springfield (AHL) und einem Jahr als Berater beim AlbertaCup entschied

sich Daum für sein erstes Europa-Engagement. 2011 wechselte er nach Linz

in die österreichische Erste Bank Liga, wo er bis März diesen Jahres unter

Vertrag stand. Mit dem EHC wurde er Österreichischer Meister,

qualifizierte sich regelmäßig für die Playoffs und gehörte als

Assistenztrainer zum Stab der österreichischen Nationalmannschaft, u.a.

bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi.