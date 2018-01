Skilanglauf-Aktionstag am 10.02.2018

Im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ veranstalten der KreisSportBund HSK und der westdeutsche Skiverband am Samstag, 10.02.2018 an den Lenneplätzen in Winterberg einen Aktionstag unter dem Motto „Spielerisch und mit viel Freude zum Skilanglauf“. In der Zeit von 10.00-15.00 Uhr haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fähigkeiten und Kenntnisse rund um den Skilanglauf zu erwerben bzw. zu verbessern. Der Tag richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an Könner. Die Teilnahme ist kostenlos, Material und Verpflegung wird nicht zur Verfügung gestellt. Der Aktionstag findet nur bei entsprechenden Schneebedingungen statt! Daher ist auch eine kurzfristige witterungsbedingte Absage möglich. Anmeldungen sind noch bis zum 04.02.2018 unter k.budde@hochsauerlandsport.de möglich. Weitere Informationen auf der Homepage des KreisSportBundes unter: www.hochsauerlandsport.de/themen/bewegt-aelter-werden-in-nrw/veranstaltungen/