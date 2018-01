Mini-Lesemäuse-Stunde am 25.01.2018 in der Dorte-Hilleke-Bücherei

Für Kinder ab 18 Monaten mit Begleitung

Am Donnerstag, 25.01.2018 findet um 16 Uhr die erste Mini-Lesemäuse-Stunde im Jahr 2018 in der Kinderbuchabteilung der Dorte-Hilleke-Bücherei Menden statt. Kinder im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind herzlich willkommen. Das Team aus der Kinderbücherei stellt u.a. Fingerspiele vor, die die Eltern schon mit den Kleinsten spielen können. Außerdem wird ein Buchangebot für die „Mini-Lesemäuse“ und ihre Eltern vorgestellt. Die Teilnehmerzahl für diese kostenlose Veranstaltung ist begrenzt, deshalb wird um vorherige Anmeldung gebeten unter der Tel.: 02373 903-1638, per Mail: stadtbuecherei@menden.de oder über www.facebook.com/buecherei.menden.