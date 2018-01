Kino-Sonntag des Kinder- und Jugendbüros am 28. Januar

Iserlohn. Am Sonntag, 28. Januar, lädt das städtische Kinder- und Jugendbüro wieder alle Kinder ab sechs Jahren herzlich ein zu einem Kino-Nachmittag in den Aktionsräumen an der Brüderstraße 20. Um 15 Uhr heißt es Film ab für „Bigfoot Junior“:

„Der junge Adam will endlich herausfinden, wer sein Vater ist und macht sich auf die Suche. Die Überraschung ist groß: Es ist der legendäre Bigfoot, der sich jahrelang im Wald versteckt hat, da ein böser Konzern seine besondere DNA für sich nutzen will. Und auch Adam erkennt, dass er außergewöhnliche Superkräfte besitzt. Doch viel gemeinsame Zeit zum Kennenlernen bleibt ihnen nicht, denn zwielichtige Gestalten sind ihnen bereits auf der Spur…“

Der Eintritt ist frei. Popcorn, süße Tüten und Getränke werden für je fünfzig Cent verkauft. Weitere Informationen gibt es bei Tanja Janke im Kinder- und Jugendbüro unter der Rufnummer 02371 / 217-2239.