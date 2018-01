Neueröffnung zum 10-jährigen Jubiläum von Dynamicar

Die Top-Adresse im Sauerland, wenn es um Felgen und Reifen geht

Die Bedeutung des Autos in Deutschland ist weiterhin sehr groß. Themen wie Sicherheit und Zuverlässigkeit, aber auch Komfort, Energieverbrauch und Kosten spielen zunehmend eine wichtige Rolle. Dabei kommt es auch auf die richtige Ausstattung mit Felgen, Reifen und sonstigen Zubehöranlagen an. Eine Top-Adresse im Sauerland ist hierfür die Firma Dynamicar in Schmallenberg.

Felgen, Reifen und noch mehr mit bestem Service und günstigsten Preisen

Dynamicar bietet alles an, was das Auto schöner, rasanter, dynamischer und reizvoller macht: Felgen, Reifen, Kompletträder, Auspfuffanlagen, Tieferleugungsfedern, Sportfahrwerke, Gewindefahrwerke, Kombinationen zur Leistungssteigerung des Autos und Pedalboxen sowie sportlich-starke Bremsanlagen. Mit diesem Produkt- und Leistungsangebot ist das Unternehmen Stützpunkthändler vieler namhafter Hersteller, wie zum Beispiel dem Sauerländer Alufelgen-Hersteller Borbet aus Hesborn, der Firma Eibach aus Finnentrop oder H & R aus Grevenbrück. Diese bekannten Hersteller gelten in ihren jeweiligen Segmenten zu den führenden und anerkannten Produzenten.

Große Ausstellung im Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg

Für die Fahrzeugbesitzer und Autoliebhaber im Sauerland präsentiert Dynamicar in der neuen Ausstellung im Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg für alle gängigen Automodelle alleine 200 verschiedene Felgentypen. Lagermäßig ständig verfügbar sind rund 2.000 Felgen. Verantwortlich für die große Ausstellung und den Verkauf ist Waldemar Kremer. „Unser Motto lautet: Für Jedermann und jedes Auto.“ Individuell passend, den Wünschen des jeweiligen Kunden angepasst werden die optimalen Felgen und Reifen ausgewählt. Bei der Beratung und Auswahl nimmt man sich Zeit. „Uns geht es nicht nur um das Verkaufen, wir wollen, dass unser Kunde die beste Lösung zum günstigsten Preis bekommt“, sagt Rainer Nöker, der sich seit 25 Jahren mit dem Thema Autotuning beschäftigt und Dynamicar vor 10 Jahren gegründet hat.

Für Jung und Alt – für alle Autofahrer beste Angebote

Diese herausragende Kundenorientierung wissen Stammkunden aus ganz Deutschland zu schätzen. Viele bestellen die Wunsch-Felgen und –Reifen sowie andere Zubehörteile für ihre Autos im Onlineshop von Dynamicar. Unter den Domains www.felgenbestpreis.de und www.dynamicar.de finden die Kunden ein riesiges Angebot für alle bekannten Automarken. In ein bis drei Tagen ist die gewünschte Ware beim Kunden. „Das Online-Geschäft läuft sehr gut und natürlich bundesweit. Wir möchten aber besonders den Kunden und Interessierten im Sauerland und den angrenzenden Regionen die Möglichkeit bieten, sich die Wunschfelgen und Wunschreifen vor Ort direkt abzuholen und verbauen und einbauen zu lassen. Darum haben wir im zehnten Jahr unseres Bestehens die neue Ausstellunghalle im Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg eröffnet“, sagt der Fahrzeugexperte Waldemar Kremer. Beim Betreten der großen Ausstellungshalle, mit den vielen Rädern, Felgen und sonstigen Zubehörteilen für das moderne Auto von heute, schlägt das vermeintliche Autofahrerherz sichtlich höher. Wer die gekauften Räder zum Beispiel aus Platzgründen nicht mitnehmen kann, darf sich auf den täglichen Versandservice mit Paketversand oder Spedition verlassen. Schon am anderen Tag sind die begehrten Reifen oder Felgen pünktlich zuhause angekommen. „Viele Kunden nehmen Fahrzeiten von über zwei Stunden auf sich, um sich bei uns die passenden Felgen und Reifen auszuwählen. Sie schätzen unseren Rundum-Service, unsere günstigen Preise und auch die Zeit, die wir uns für die Beratung und den Service nehmen.“ Der Weg ins Gewerbegebiet Lake in Schmallenberg zur Firma Dynamicar in die neue Ausstellung lohnt sich.