Sauerländer Sportverein greift nach den Sternen

Hallenberg / Schmallenberg / Lennestadt. Der Countdown läuft und nicht nur die Volksbank Bigge-Lenne drückt feste die Daumen, sondern ruft jeden auf, sich im Internet unter „www.sterne-des-sports.de“ einzuloggen und beim Voting für den Publikumspreis im Rahmen des von der Volksbank unterstützten Wettbewerbs „Sterne des Sports“ mitzumachen. Der Grund liegt auf der Hand: Unter den drei bundesweit nominierten Vereinen ist auch der Sauerländer Sportverein Grün-Weiß Braunshausen 1974.

Wer seine Stimme für die sympathischen Sportlerinnen und Sportler aus Braunshausen abgeben möchte, hat dazu ab nächsten Freitag, 12. Januar, ab 5:00 Uhr, Gelegenheit. Wir halten Sie auch hier auf dem Laufenden. Vorher werden die drei Finalisten nacheinander vom 9. bis 11. Januar einzeln im ARD-Morgenmagazin, im ARD Hörfunk und auf www.sportschau.de vorgestellt. Die Abstimmung endet am 23. Januar 2018 um punkt 12:00 Uhr.

Der Publikumspreisträger wird am 23. Januar 2018 bei der Vorabendveranstaltung im Vorfeld der Preisverleihung „Sterne des Sports“ in Gold 2017 in Berlin in Anwesenheit von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ausgezeichnet.

Das WOLL-Magazin hat in seiner Winterausgabe bereits ausführlich über die Aktivitäten des Sportvereins Grün-Weiß Braunshausen 1974 berichtet.