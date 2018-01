Der überregional bekannte BEATABEND, die mit rund 50 Jahren wohl älteste Rock- und Partyveranstaltung im Sauerland, findet am 13. Januar 2018 zum 15. Mal unter der Regie des Power of Rock e.V. statt.

Aufgrund der Umbauproblematik und des daraus resultierenden Baustopps im „Stammhaus

des Beatabends“, der Kurhalle in Bad Fredeburg, hat der Verein aus der Not eine Tugend

gemacht und präsentiert nun den Beatabend erstmalig in der Stadthalle in Schmallenberg.

Der Power of Rock hat für dieses Jubiläum nicht nur die größere Location, sondern auch

besondere Gäste eingeladen und zudem keine Kosten und Mühen gescheut, einen

unvergleichlichen Rockabend auf die Beine zu stellen.

Als Opener wird die Band „KNOCKIN‘ ON PENNY’S DOOR“, eine fünfköpfige Universal-Rock-

Coverband aus dem Raum Finnentrop, die riesige Bühne rocken. Auf dem Programm stehen die größten und aktuellsten Hits von Gruppen wie den Toten Hosen, den Red Hot Chili Peppers, den Foo Fighters und auch mal durch den „Rock-Wolf“ gedrehte bekannte Popsongs – eine Spezialität des Fünfers. Ein wichtiger Bestandteil der Shows sind natürlich auch Meilensteine der Rockgeschichte, mit denen Sie ihr Programm aufpolieren. Durch die große Bandbreite des Repertoires schaffen es K.O.P.D Partyatmosphäre, Stadionrockmomente und Balladenfeeling im richtigen Zeitpunkt aufzufahren, um jeden

Abend einen extra zugeschnittenen Stempel aufzudrücken.

Als Hauptact wird der Power of Rock quasi ein Best Of-Programm aus den letzten 15 Jahren

Beatabend präsentieren, und was bietet sich da besser an, als eine ALLSTAR Band mit dem

einen oder anderen bekannten Gesicht der vergangenen Jahre. Insgesamt teilen sich 10

Profimusiker aus der Hard´n´Heavy-Szene die Bühne. Die ALLSTARS unter Führung des

AudioGun-Masterminds Uli Friedel werden mit ihrer energiegeladenen Show mit vielen

Highlights die Stadthalle zum Beben bringen, u.a. mit zwei Drummern gleichzeitig auf der

Bühne. Bestätigt sind bereits Szenegrößen wie Harry Reischmann (Ex-Bonfire, Gregorian) und Chris Hermsdörfer (Beyond the Black, Serenity).

Die Besucher dürfen sich außerdem auf ein runderneuertes Essensangebot der Fleischerei

Gierse (u.a. mit Pulled Pork Burger und Currywurst) und erstmals auf exklusive Beatabend-TShirts am Merchandising Stand freuen.

Damit die heimischen Gäste auch den Weg in Stadthalle Schmallenberg finden hat der Power Of Rock e.V. zudem einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service eingerichtet.

Folgende Routen gibt es:

Bustour 1:

19:15 Sparkasse Bad Fredeburg

19:25 Altenilpe

19:35 Dorlar (Schrage)

19:40 Heiminghausen (Richtung Berghausen)

19:50 Felbecke

19:55 Werpe

20:05 Stadthalle Schmallenberg

Bustour 2:

19:10 Oberhenneborn (Post)

19:25 Sparkasse Bad Fredeburg

19:35 Huxel

19:40 Holthausen

19:45 Niedersorpe (Kirche)

19:50 Winkhausen (Sorpestraße)

19:55 Gleidorf (Unterdorf)

20:05 Stadthalle Schmallenberg

Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren, VVK: 10 EUR

Vorverkaufsstellen: Geschäftsstellen der Volksbank Bigge-Lenne eG

und der Stadtsparkasse Schmallenberg;

Guntermanns Stuben und Schröder´s Sporteck in Bad Fredeburg

Gasthof Mönig (Schacka), Oststr. In Schmallenberg

Infos zum Power of Rock e.V. und den Beatabend siehe auch unter: www.powerofrock.de