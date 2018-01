Sportlicher Jahresabschluss in Wenholthausen

23 Teilnehmer nahmen am Silvesterlauf teil

Wenholthausen. Um 9 Uhr am Silvester Morgen fiel der Startschuss für den 15 km Lauf rund um Wenholthausen. Eine anspruchsvolle Strecke auf der die Läufer einige Höhenmeter absolvieren mussten.

Die Idee dieses Laufes kam so gut an, dass sich spontan noch einige Läufer zusammenschlossen, eine 5 km Strecke zu bestreiten und zusätzlich gab es noch eine Wandergruppe.

Im Ziel angekommen standen Getränke und frisches Obst für die Teilnehmer bereit, dies wurde vom Landgasthof Seemer zur Verfügung gestellt.

Die Organisatoren (Isabell Becker, Bill Kreis und Christoph Schmidt), welche diesen Lauf aus einer Laune ins Leben gerufen haben, waren mit der Teilnahme sehr zufrieden und hoffen, dass es in 2018 einen weiteren Lauf geben wird.