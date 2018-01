Auszeichnung für pfiffige Nutzung von Druckluft-Abwärme zur Warmwasserversorgung

Veltins hat die Energiewende fest im Blick

Gehobenes Einsparpotential von 210 Tonnen CO 2

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist Initiaton

Ressourcenschonung ist Detailarbeit – dieses Engagement der Brauerei C. & A. Veltins findet eine politische Würdigung: In Berlin erhielt das Traditionsunternehmen von der Deutschen Energie-Agentur (dena) die Auszeichnung „Leuchttürme Energieeffiziente Abwärmenutzung“. Im feierlichen Rahmen nahm Claus Lamberty, Leiter Maschinen- und Energietechnik der Brauerei C. & A. Veltins, in Berlin die Urkunde entgegen. Ausgezeichnet wurden während des Kongresses „Industrielle Abwärme in der Praxis: The next big thing?“ insgesamt zehn von 100 geprüften Unternehmen unterschiedlichster Größen. Sie alle setzen nachhaltige Projekte zur Wärmerückgewinnung in betrieblichen Prozessen um und werden durch die KfW-Bank unterstützt.

Konzept für die Wärmerückgewinnung erfolgreich entwickelt