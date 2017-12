Junge Musiker ließen es Weihnachten werden

Bilstein/Altenhundem. „Lass es Weihnachten werden“ – so heißt es in einem Lied der heimischen Band „Horizont“. Dieses Motto war für das Jugendorchester des Musikvereins Bilstein Anlass für einen Besuch im St. Elisabeth-Hospiz und im Josefinum. Unter der Leitung von Anna Winkler brachten knapp 20 Jugendliche aus Kirchveischede und Bilstein weihnachtliche Grüße in jede Etage. Und auch den Musikerinnen und Musikern im Alter von 10 – 23 Jahren merkte man an, dass dieser Auftritt hier etwas ganz Besonderes ist. Viele Liedwünsche der Senioren wurden erfüllt. „O Du fröhliche“ wurde kräftig mitgesungen – bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ floss, die ein oder andere Träne – bei Bewohnern, Personal und Musikern. Martin Schäfer, Geschäftsführer Hospiz, und Monika Kramer (Leitung Hospiz) versorgten die Bläser mit Plätzchen, Cola und Fanta und bedankten sich für ihren tollen Einsatz.