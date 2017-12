Bald ist es wieder soweit. Zum Patronatsfest St. Vincentius in Lenne führt der Theaterverein Lenne viermal den Schwank „Der kühne Schwimmer“ auf.

Aufführungen:

Freitag, 26. Januar – 18:00 Uhr

Samstag, 27. Januar – 19:00 Uhr

Samstag, 3. Februar – 19:00 Uhr

Sonntag, 4. Februar – 16.30 Uhr

Inhaltsangabe: Otto Häberlein ist weder Schwimmer noch kühn, sondern ein vermögender, biederer Witwer und Vater einer erwachsenen Tochter. Weil er aber zum richtigen Zeitpunkt Geistesgegenwart und Geld hatte, konnte er das Leben einer jungen Schönen retten, die ihn aus Dankbarkeit dafür heiraten will.

Am Tag der geplanten Hochzeit reist sie mit ihrer attraktiven Mutter an, hat dabei ohne ihr Wissen auch noch ihren ehemaligen Verlobten im Schlepptau, der so schnell nicht aufgeben will. Außerdem treffen sich im Haus des Bräutigams zum munteren Stelldichein zwei Freunde Häberleins als Trauzeugen und der wahre Lebensretter der Braut, ein geldgieriger, derber Bursche aus Bayern.

Dr. Waldemar Möbius, ein Nachbar, will unbedingt an diesem Tag auch noch seine hübsche Dackeldame mit dem Rüden Otto Häberleins zusammenbringen und vergrößert so das Durcheinander gewaltig, das am Ende statt in eine geplante Hochzeit in gleich fünf Verbindungen münden wird – die der zwei Vierbeiner inbegriffen!

Personen:

Otto Häberlein Hebert Göbel

Käthe, seine Tochter Jacqueline Rickert

Frau Gabriele Degenhardt Sonja Falke

Annemarie, ihre Tochter Pia Heigl

Fritz Neubauer Erik Nückel

Dr. Phil. Waldemar Möbius Jürgen Rickert

Xaver Kraxentrager Mathias Hülster

Baumeister Eggebrecht Stefan Wiese

Professor Wernicke Martin Rickert

Krähhahn, Lohndiener Josef Wiese

Therese, Wirtschaftlerin Christiane Schaue

Der Kartenvorverkauf startet Anfang Januar. Die Vorverkaufsstellen sind die Volksbank Bigge Lenne Geschäftsstelle Fleckenberg und die Bäckerei Tröster „Das Lenne Pavilion“.

Bilder von den Proben: