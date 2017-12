Silvesterlauf feiert seine 36. Auflage

Der Sparkassen-Silvesterlauf von Werl nach Soest ist als größter seiner Art mit

mehreren tausenden Startern ein Volkslauf, wie er im Buche steht. Hier treffen

Leistungssportler und Hobbyathleten aufeinander. Im Teilnehmerfeld der Läufe über

fünf und 15 Kilometer begegnen sich Alt und Jung. Die Starter sind zwischen acht und

83 Jahre alt. Sie stammen vorwiegend aus Deutschland. Einige Läufer kommen aber

auch aus Nachbarländern wie Belgien, den Niederlanden oder Polen. Eine Anmeldung

erfolgte sogar von den Britischen Jungferninseln. Der erste Startschuss erfolgt mit dem

Volkswandern um 11 Uhr. Es folgen Walking (12.10 Uhr) und Nordic Walking (12.15

Uhr).

Unter den 3756 Läufern, die sich online angemeldet haben, sind auch wieder zahlreiche

Topathleten. Mit Christian Schreiner (LAZ Puma Rhein Sieg) und Torsten Graw (Ayyo-

Team Essen) haben beispielsweise die Sieger der Silvesterläufe der Jahre 2009 und

2012 zugesagt. Der Bielefelder Amanal Petros ist ein heißer Kandidat. „Er hat zuletzt

die 10 Kilometer unter 30 Minuen absolviert“, erklärt der Sportliche Leiter des Laufs,

Andreas Beulertz.

„Viele der Topläufer der heimischen Szene sind relativ spontan, was ihre Meldungen

angeht“, hofft Chef-Organisator Ingo Schaffranka noch auf weitere namhafte

Teilnehmer. Die Mannheimerin Fabienne Amrhein ist eine der Athletinnen, die sich

Hoffnungen auf die Nachfolge von Laura Hottenrott machen darf. Hottenrott gewann die

Frauenwertung über 15 Kilometer in den beiden Vorjahren. Amrhein ist amtierende

Deutsche Hochschulmeisterin über 3000 Meter und im Halbmarathon. Sie freut sich auf

den Lauf: „Auf jeden Fall will ich um den Sieg mitlaufen, wie immer, wenn ich bei einem

Lauf an den Start gehe. Ich bin gespannt auf die Konkurrenz und freue mich auf ein

großes Teilnehmerfeld, auch im Sinne derer, die von den Einnahmen profitieren

werden.“

Die Nachmeldung vor Ort kann noch während der Messe Sport-Life in der Werler

Stadthalle am 30. und 31. Dezember durchgeführt werden. Für den 5 Kilometer-Lauf ab

12.45 Uhr von Ampen kann auch direkt vor Ort nachgemeldet werden. Von Ampen aus

wird dieses Jahr zum zehnten Mal gestartet. „Die fünf Kilometer werden immer

beliebter. Viele Gruppen, Vereine und Familien nutzen die Gelegenheit zum

gemeinsamen Jahresausklang“, weiß Schaffranka. Hier liegt die Zahl der Anmeldungen

noch unter 500. Gewohnheitsgemäß sind hier die spontanen Nachmeldungen sehr

hoch, weil die Strecke nicht nur Spezialisten lockt. Sportler aus anderen Bereichen

melden sich in Ampen gerne mit Blick auf die Tagesform und das Wetter an. Die Walker

gehen fünf Minuten nach den Läufern von Ampen aus an den Start. Insgesamt dürfte

die Zahl der Nachmeldungen um die 1000 liegen.

In Werl stehen im Vorfeld des Starts des Hauptfelds die Kinder- und Schülerläufe für die

jüngsten Teilnehmer an. Hier sind auch Kindergartenkids willkommen. „Die Kinderläufe

sind eigentlich für alle Altersklassen offen, sobald Kinder laufen wollen! Grundsätzlich

sehen wir es am liebsten, wenn die Kinder schon alleine laufen und nicht von Mama

und Papa an die Hand genommen werden müssen“, sagt Lauf-Trainer Martin

Haselhorst von der ausrichtenden DJK Grün-Weiß Werl, die neben Marathon Soest und

dem LC Soester Börde einer der drei Trägervereine der Förder- und

Veranstaltergemeinschaft Silvesterlauf ist.

Der Sparkassen-Silvesterlauf ist eine Veranstaltung für den guten Zweck. Der Erlös der

Großveranstaltung wird der Stiftung „Gutes Erlaufen“ zu Teil. Über größere Summen

dürfen sich dann im kommenden Jahr die Wasserwachtgruppe des Ortsvereins

Möhnesee des Deutschen Roten Kreuzes, der Sozialdienst katholischer Frauen Soest-

Warstein-Werl und der Förderverein Tischtennis Geseke freuen. Die Scheckübergabe

für die Begünstigten des Silvesterlaufs erfolgt dann wie gewohnt am 10. März im

Rahmen der Sportgala für den Kreis Soest.