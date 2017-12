In einem Selbstsicherheits- und Selbstverteidigungskurs erfahren Kinder, auf was es ankommt, wenn Gefahren im Alltag oder Übergriffe drohen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wenden bietet ein Selbstsicherheitstraining für Mädchen und Jungen im Alter von 9 – 12 Jahren an. Leiter ist Wolfgang Selter, Trainer für verhaltensorientierte Selbstverteidigung.

Ziel des Selbstsicherheits- und Selbstverteidigungskurses ist es, das Persönlichkeitsbild der Mädchen und Jungen deutlich zu stärken. Außerdem werden die Kinder geschult die eigenen Gefühle bewusst wahrzunehmen, ihre Interessen zu formulieren, selbstbewusst und sicher in Gefahrenlagen aufzutreten, dem Gegenüber Grenzen zu setzen oder brenzlige Situationen rechtzeitig wahrzunehmen. Die Mädchen und Jungen lernen also, in Konfliktsituationen klar zu sagen, wo ihre Grenzen erreicht sind und was sie nicht wollen. In gemeinsamen Gesprächen, Partnerübungen und Gruppenarbeit werden Lösungsmöglichkeiten für Konflikte entwickelt und umgesetzt. Dabei werden nicht nur die viel gefürchteten Übergriffe von Erwachsenen durchgespielt, Thema ist auch der von anderen Kindern durch Pöbeleien im Bus, oder Rangeleien auf dem Schulhof ausgeübte Druck. Trainiert wird insbesondere, mit fester Stimme, aufrechter Körperhaltung und klaren Worten zu sprechen und so dem Gegenüber einen selbstbewussten Eindruck zu vermitteln.

Der Kurs besteht aus vier Veranstaltungen und findet im Streitschlichterraum des Konrad-Adenauer-Schulzentrums statt. Die Kursgebühr beträgt 50,00 Euro.

Kurs für Mädchen:

Montag, 23.04.2018

Donnerstag, 03.05.2018

Montag, 07.05.2018

Montag, 14.05.2018

jeweils von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr

Kurs für Jungen:

Donnerstag, 20.09.2018

Donnerstag, 27.09.2018

Donnerstag, 04.10.2018

Donnerstag, 11.10.2018

jeweils von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeinde Wenden, Frau Günther, Tel. 02762/406-319 oder im Schulzentrum Wenden, Tel. 02762/929303 oder a.guenther@wenden.de. Hier werden auch die Anmeldungen entgegengenommen.