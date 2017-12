Emils Welt

Ich hab ja Pferde. Wisst ihr ja, woll!? Frauchen kümmert sich drum, aber es sind meine. Wenn ich de Gäule nich über de Wiese jage und de Pferdeäppel fresse, macht das sonst keiner. Also sind es meine. Kürzlich is Frauchen wieder zum Reitturnier gefahren und ich durfte mit. Sind ja auch meine Pferde, woll!?

Was war das herrlich! Zehn Tage war ich der Star. Jeder war so nett zu mir und fand mich niiiiiiedlich. Ich musste nich ma extra süß gucken und trotzdem gab es von allen nen Bömmsken, woll? Hundekekse, Wurst, Bütterken … Einer hat mir sogar unterm Tisch heimlich Steak ins Maul geschoben. Das war’n echten, woll!? So muss der Hundehimmel sein, hab ich noch gedacht. Bis Frauchen das spitzkrichte und mich annen Löffelkes weggezogen hat. Die gönnt mir echt nix. Se sacht, ich hätte mir ne richtige Plautze angefuttert.

Aber wisst ihr, was das Tollste ist? Ich darf getz aufs Soffa. Frauchen hat das gedeixelt. Se hat zu Herrchen gesacht, wenn sie aufem Soffa liecht und ich auf ihr drauf, dann liecht der Ruije, also ich, ja gar nich aufem Soffa. Ganz schön pfiffich, das Frauchen, woll!? Da habe ich mich aufen Winter gefreut, Soffaabende mit Frauchen, vorm warmen Ofen poofen … Und plötzlich kommt Frauchen mit sonem Hundetitiken an. Das wohnt getz bei uns, hat se gesacht. Das war getz wieder nich so pfiffich von ihr. Das war’s mit meiner Winterruhe. Getz muss ich wieder mein Futter teilen, meinen Platz vorm Ofen, mein Soffa, meine Pferdeäppel … Naja, was willze machen?

Lasst euch nich unterkriegen, feiert schön Weihnachten, pinkelt nich an den Weihnachtsbaum (das gibt Ärger!) und lasst es ruhich angehen. Pooft mal vorm Ofen und futtert euch ne Plautze an. Das tut gut!

Bis bald mal,

Euer Emil

