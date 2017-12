Ein erfülltes Chorjahr neigt sich dem Ende zu – geprägt war es von Monteverdi, Luther und dem Reformationsjubiläum und einem weltlichen Programm mit Schuberts „Schöner Müllerin“. Es gab ein Benefizkonzert, ein intensives Chorwochenende in Paderborn und neben den zentralen Wormbacher Sommerkonzerten auch einige musikalisch ausgestaltete Gottesdienste.

Ausklingen soll das Jahr mit einem festlichen Weihachtskonzert in der Pfarrkirche St. Alexander in Schmallenberg , das in Ermangelung eines Sonntags zwischen den Jahren, am Freitag, 29. Dezember um 19:00 Uhr stattfindet.