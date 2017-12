Mosaik von Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser: Informationsangebot erweitert

Lang ist die Liste der vielen Maßnahmen, die die Stadt Meschede in den letzten Jahren getroffen hat, um im Stadtgebiet für mehr Hochwasserschutz zu sorgen: So wurden zum Beispiel in den Stadtteilen Berghausen, Calle, Grevenstein, Heinrichsthal, Meschede, Mielinghausen, Mülsborn, Wallen und Wennemen Durchlässe erweitert, Hochbordsteine und zusätzliche Straßenabläufe eingebaut, neue Bordsteinanlagen als zusätzliche Wasserführung vor betroffenen Anliegergrundstücken errichtet, Bankette an Wirtschaftswegen abgeschält. Mit dem Hochsauerlandkreis und anliegenden Landwirten wurde über Fruchtfolge und Schutzstreifen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gesprochen. Mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW wurden zusätzliche Entwässerungseinrichtungen an Landstraßen in den betroffenen Bereichen abgestimmt.

Eine Maßnahmen- und Kontrollliste zur Hochwasserprävention wurde erstellt. Dabei geht es darum, Einlaufgitter und Auslaufgitter zu reinigen, Gräben und Bachläufe auszuräumen, Regeneinläufe zu reinigen und Bankette an Wirtschaftswegen abzuschieben.

Auch die Kontrollzyklen an bekannten Gefahrenstellen wurden verkürzt.

Deutlich früher greift die Renaturierung von Fließgewässern. Die bisher umgesetzten Maßnahmen nach den Renaturierungskonzepten für die Ruhr und für die Nebengewässer der Ruhr mindern die Fließgeschwindigkeit und verringern die Scheitelhöhe eines Hochwassers.

Die Erneuerung des Durchlasses für den Berkeibach im Verlauf der Eisenbahnstrecke „Obere Ruhrtalbahn“ war ein Baustein in dem Mosaik von Maßnahmen, die durch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede seit dem Jahr 2007 durchgeführt worden ist. Anlass waren die Überschwemmungen bei den Starkregenereignissen am 17. September 2006 und am 10. Juni 2007.

Die ausführlichen Informationen finden sich unter http://www.meschede.de/rathaus-service/infrastruktur-stadtentwicklung/hochwasserschutz/ auf der Homepage der Stadt Meschede.