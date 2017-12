Mit Querflöte, Geige & Co.: Kulturstrolche erkunden Welt der Musik

Meschede. Eine Reise in die Welt der Musik unternahmen die Kulturstrolche der zweiten Klassen im ersten Halbjahr des Schuljahres 2017/2018. In der Musikschule Hochsauerlandkreis durften sie jede Menge Instrumente hören, anfassen und ausprobieren. Im Anschluss hatten sie im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg die Möglichkeit, echten Profis zuzuhören: Die Musiker des Ensembles „Venezuelan 7/4“ gaben exklusiv für die Kulturstrolche ein Mitmachkonzert – ein echter Hinhörer.

Die Idee des „Kulturstrolche-Projektes“: Jedes Schulkind soll während seiner Grundschulzeit möglichst viele kulturelle Sparten und Kultureinrichtungen vor Ort kennenlernen. Im Klassenverbund oder in kleineren Gruppen besuchen die Kinder die Einrichtungen, lernen dort tätige Menschen, ihre Arbeit und die jeweilige Kulturform kennen. Erstmals ist neben der Luziaschule Berge in diesem Jahr auch der Teilstandort Wennemen der St.-Nikolaus-Schule Freienohl mit einer Klasse beim Kulturstrolche-Projekt dabei.

Was haben eine Querflöte und eine Flasche gemeinsam? Wo sind die Saiten im Klavier versteckt? Und wie lange dauert es, bis man bei der Geige den Bogen raus hat? Zum Start des Projektes stand im zweiten Schuljahr Musik auf dem Stundenplan. Nachdem die „Kulturstrolche“ einige Instrumente bereits im Unterricht kennengelernt hatten, machten sie einen Ausflug zur Musikschule. Dort hatten sie viel Zeit, die verschiedenen Instrumente auszuprobieren und selbst Musik zu machen – zumindest, Querflöte, Geige & Co. irgendeinen Ton zu entlocken, denn das ist am Anfang bereits ein großer Erfolg.

Dass Trompeten auch krumm sein können und zwischendurch mal einen Dämpfer brauchen, lernten die Kulturstrolche beim exklusiven Mitmachkonzert der Gruppe „Venezuelan 7/4“. Die Musiker waren beim Brass-Festival „Sauerland-Herbst“ in der Region zu Gast und nahmen sich viel Zeit, den Kindern südamerikanische Klänge zu präsentieren. Da blieb kaum ein Kulturstrolch auf dem Stuhl sitzen: Es wurde gewippt, getanzt und geklatscht – am Ende sogar stehend, so schön war es.

Das Kulturstrolche-Projekt wurde initiiert und konzipiert vom Dezernat für Bildung, Familie, Jugend, Kultur und Sport der Stadt Münster. Es wird vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. In Meschede wird das Projekt vom Fachbereich Generationen, Bildung, Freizeit der Stadt koordiniert.

Gefördert