Neue Musikkurse der Musikschule Attendorn

Drei neue Kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger – Spieltechniken lernen in nur zehn Wochen

Die Musikschule der Hansestadt Attendorn bietet interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Anfang 2018 zehnwöchige Musikkurse für Anfänger und Wiedereinsteiger an.

Man setzt sich auf eine Kiste und trommelt los. Das klingt einfach, aber noch ein bisschen angenehmer klingt es, wenn einem jemand zeigt, wie es noch besser geht. Die aus Peru stammende Cajon ist eine Kistentrommel, die mittlerweile ihren festen Platz im Musikrepertoire gefunden hat. Sie ist leicht zu lernen und vielfältig einsetzbar. Auch die westafrikanische Djembé und die kubanischen Bongos gehören zu den beliebtesten Percussionsinstrumenten. Unter der Anleitung von Christian Hoffe lernen Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren, diese angesagten Instrumente zu spielen. Der Kurs „Trommeln/Cajon“ beginnt am Dienstag, 9. Januar 2018, um 17.00 Uhr.

Wer immer schon einmal Saxophon spielen wollte, sich aber nicht traute, ist in dem neuen Kurs von Bettina Becker richtig. Anfänger und Wiedereinsteiger haben gleichermaßen die Gelegenheit, Klarinette oder Saxofon zu erlernen. Der Kurs richtet sich an Erwachsene und beginnt am Dienstag, 23. Januar 2018, um 19.00 Uhr.

Die Liedbegleitung mit der Gitarre ist für manch einen Hobbymusiker Wunsch und Herausforderung zugleich. Thomas Hofer zeigt, wie es geht. Erwachsene Anfänger und Wiedereinsteiger können ab Dienstag, 7. Februar 2018, um 19.00 Uhr, lernen, wie die gebräuchlichsten Begleitmuster funktionieren. Das Bestehen am Lagerfeuer ist garantiert!

In den zehnwöchigen Kursen werden „Ton für Ton“ wichtige Grundlagen und Spieltechniken vermittelt. Notenkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Die jeweils 45minütigen Kurse finden in der Musikschule Attendorn, Wiesbadener Straße 10, statt und kosten pro Teilnehmer für die gesamten zehn Unterrichtseinheiten 51,50 €. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Mindestteilnehmerzahl pro Kurs liegt bei fünf Personen.

Weitere Infos zu den entsprechenden Angeboten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es in der Geschäftsstelle der Musikschule Attendorn unter Tel. (02722) 2628 oder per E-Mail an die musikschule@attendorn.org.